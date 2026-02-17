Diócesis católica de Nueva Jersey compensará a víctimas de abuso sexual con 180 millones

La diócesis católica de Camden (Nueva Jersey) anunció este martes que planea compensar a cientos de denunciantes de abuso sexual infantil por parte de sus clérigos con 180 millones de dólares, un monto superior al inicialmente previsto.

El obispo Joseph Williams indicó en una carta que el nuevo plan, que cuenta con el visto bueno de los supervivientes, establece un fondo de 180 millones de dólares financiado por la diócesis, sus parroquias y varias aseguradoras, y estará disponible una vez lo apruebe un tribunal de bancarrotas.

La diócesis, que como otras a lo largo del país tuvo que acogerse en 2020 a un proceso de bancarrota para hacer frente a las denuncias, estableció anteriormente un fondo de 87.5 millones en 2024 para unas 300 víctimas.

Williams agradeció a los supervivientes su valor y paciencia, lamentó su sufrimiento a causa de la "traición" de la Iglesia y les ofreció "reconstruir la confianza y restaurar la esperanza" en esta, opinando que se convertirán "en profetas de una Iglesia más fuerte y transparente".

También agradeció a la comunidad religiosa su compromiso en esta etapa "retadora" y aseguró que el anuncio puede parecer "el fin de un proceso legal complejo y a veces contencioso, pero les invito a verlo como el comienzo de un nuevo día" para la Iglesia.

Contexto y antecedentes de los abusos en Nueva Jersey

Además, destacó que su predecesor, el obispo Dennis Sullivan, prometió y desarrolló políticas para mejorar la seguridad en el entorno de la Iglesia a nivel nacional para que no se repitan estos casos.

En 2019, las cinco diócesis de Nueva Jersey publicaron los nombres de 189 clérigos acusados de abusos sexuales a menores a lo largo de varias décadas, fruto de una investigación de la Fiscalía.

La diócesis de Camden anotó en esta lista a 56 curas y un diácono, la mayoría ya fallecidos y cuyos abusos el obispo Sullivan explicó que tuvieron lugar entre la década de los 70 y 80.