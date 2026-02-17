Mark Zuckerberg testificará en histórico juicio por acusaciones de adicción a las redes

Mark Zuckerberg ha sido llamado para testificar este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

El juicio que entró este martes en su segunda semana responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.

Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de Meta, que argumentan que la tecnología puede ser tan dañina y crear adicción como los casinos y los cigarrillos.

Impacto en la salud mental de la demandante

La demandante, de 20 años, identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.

Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1,500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE. UU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron "un mercado" para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.