Trump acusa a los demócratas por el vertido en el río Potomac, que baña Washington DC

Trump ofrece su "solución" para el Potomac mientras ataca a la "izquierda radical". ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a los gobernadores de los estados de Maryland y Virginia y a la alcaldesa de Washington D.C., todos ellos demócratas, de ser los responsables del vertido de aguas residuales en el río Potomac, que baña la capital estadounidense, y les dijo a que si no pueden resolverlo, deben llamarle a él para que lo resuelva.

"Maryland, Virginia y Washington, D.C., que son responsables del derrame masivo de aguas residuales en el río Potomac, deben ponerse a trabajar inmediatamente", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social en el que a continuación escribe que "si no pueden hacer el trabajo, tienen que llamarme y pedirme, educadamente, que lo arregle".

El vertido al río Potomac (que atraviesa también Maryland y Virginia) se ha convertido en el último caballo de batalla elegido por Trump para enfrentarse al gobernador de Maryland, Wes Moore, a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y a la alcaldesa de Washington, D.C. Muriel Bowser.

"El Gobierno Federal no tiene nada que ver con lo ocurrido, pero podemos solucionarlo. Pero recuerden que, incluso en ese caso, con el cierre gubernamental provocado por los demócratas, tendremos que traer a verdaderos patriotas para que hagan el trabajo, porque mucha gente no está trabajando ahora mismo", prosigue el mensaje.

Impacto y consecuencias del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional

Es el segundo día consecutivo en que Trump lanza un ataque directo contra los demócratas y les responsabiliza del vertido y en el mensaje de hoy les responsabiliza también del cierre parcial que sufre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el pasado sábado.

"Estos desastres provocados por los demócratas, tanto en el río (Potomac) como en el cierre (del DHS), solo empeorarán", asevera en su mensaje Trump.

La negativa de los demócratas en el Congreso a aprobar partidas para financiar al DHS hasta que no se modifiquen procedimientos operativos de sus polémicas redadas migratorias a gran escala mantienen a más del 90 % de los 270,000 empleados de la cartera en sus puestos (al ser considerados éstos imprescindibles), pero sin saber cuándo cobrarán sus nóminas a partir de marzo.

A su vez, el vertido al Potomac se habría convertido en el más grave de la historia de EE. UU. ,según algunos medios locales como The Hill.

Trump reprochó hoy a "la izquierda radical" que "con todo lo que dicen sobre la huella de carbono y demás, están permitiendo que cientos de toneladas de aguas residuales se viertan en el imponente Potomac" y lo hizo apenas cinco días después de anular la resolución de 2009 en la que el expresidente Barak Obama estableció que seis gases de efecto invernadero son nocivos.