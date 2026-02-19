El FBI contacta a autoridades en México por desaparición de la madre de periodista Guthrie

Foto de "se busca" de la madre de Savannah Guthrie periodista de Today. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI contactó a autoridades mexicanas por el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie de NBC, aunque no hay evidencia de que la hayan llevado a México tras casi 20 días de lo ocurrido, reportaron este jueves medios estadounidenses.

Los investigadores se comunicaron con funcionarios mexicanos, según reportes de medios como Fox News, ABC, NBC y CBS, pues una de sus sospechas era que posibles secuestradores de la mujer, desaparecida la madrugada del 1 de febrero, la hubiesen trasladado por la frontera entre Arizona, en Estados Unidos, y Sonora, en México.

Aún así, los agentes estadounidenses reconocieron que no hay indicios de que la víctima de 84 años esté en México, por lo que los contactos solo fueron una precaución.

Ante los reportes, el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, declaró este jueves a los medios que no han recibido "ninguna solicitud" de Estados Unidos sobre el caso, pero sí ha habido una "comunicación verbal" con el agregado del FBI en el estado.

"No tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentre en territorio mexicano, concretamente en Sonora, sin embargo, por supuesto, en cuanto hubiera alguna solicitud por parte de las autoridades norteamericanos (de EE. UU.) o de las autoridades federales, de inmediato intervendríamos", expuso.

Las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos de México, emitió una ficha de búsqueda con los datos de Nancy Guthrie.

Detalles sobre la búsqueda y perfil del sospechoso

"Es madre de la presentadora de Estados Unidos Savannah Guthrie, muy querida por los televidentes. La familia está muy preocupada ya que la señora Nancy depende de medicamentos controlados que necesita para estar bien de salud por lo cual se pide a la ciudadanía compartir su ficha de búsqueda", expone el aviso.

La desaparición de la mujer cumple casi 20 días mientras las autoridades aún no han informado de la identidad de los posibles secuestradores ni el motivo del crimen, aunque han sugerido que podría ser un ataque dirigido contra ella.

El FBI ha descrito al "sospechoso del secuestro" como un hombre que mide entre 1.75 y 1.78 metros de altura, de complexión promedio.

La agencia ha publicado también imágenes del sospechoso obtenidas de un video recuperado "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad, que muestran un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y con guantes.