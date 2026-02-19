Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. firma contrato de 1,000 millones con Palantir

Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ubicada en Silicon Valley; USCIS es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia del Gobierno de EE. UU. encargada de un abanico de funciones desde control migratorio hasta la prevención del "terrorismo", firmó un acuerdo de 1,000 millones de dólares con la tecnológica Palantir.

Se trata de uno de los contratos más cuantiosos que la empresa, dirigida por Alex Karp y fundada junto a Peter Thiel, ha alcanzado con el Gobierno y cimienta su rol como ficha clave en la agenda anti-migratoria de la presidencia de Donald Trump.

Palantir se especializa en software de análisis de datos e inteligencia artificial y desde la llegada de Trump al poder ha extendido su colaboración con el Gobierno republicano a través de miles de millones de dólares contratos federales, principalmente con el Pentágono y DHS.

Este nuevo contrato, filtrado por la publicación tecnológica Wired, incluye "la compra de licencias de software, el mantenimiento y la implementación de servicios" en todo DHS.

Controversias y usos de la tecnología Palantir

Palantir ha sido ampliamente criticada por ONG y grupos en defensa de los derechos civiles por dar acceso a Gobiernos a poderosas herramientas de vigilancia.

Gotham, uno de los principales programas que la empresa vende a entidades públicas, transforma bases de datos y récords como archivos de registro de vehículos, reportes policiales o datos de redes sociales en una "red fluida de inteligencia y vigilancia", según explicó la académica Nicole Bennet en una columna del portal especializado The Conversation.

Con acceso a esta plataforma, explicó la experta, el Gobierno puede conectar bases de datos, crear perfiles de inteligencia o buscar a un individuo usando características mínimas como un tatuaje o el estatus migratorio.

Y es que, en agosto del año pasado, Palantir logró otro acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para crear una nueva plataforma 'ImmigrationOS' que use la IA y el análisis de datos para "identificar, buscar y deportar" a migrantes.

En una llamada de con inversores a inicios de febrero, Palantir aseguró que los ingresos provenientes del Gobierno de EE. UU. aumentaron un 66 % en el cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 570 millones de dólares.