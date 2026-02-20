Albaceas de Epstein proponen resolver demandas de víctimas con hasta 35 millones de dólares

Los albaceas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein proponen pagar hasta 35 millones de dólares para resolver las demandas pendientes de decenas de presuntas víctimas, según un documento judicial presentado el jueves.

El acuerdo tiene que ser aprobado por un juez federal en Nueva York para que sea una medida definitiva.

El pago está relacionado con víctimas que dijeron haber sido "agredidas sexualmente, abusadas o traficadas por Jeffrey Epstein entre el 1 de enero de 1995 y el 10 de agosto de 2019", fecha en la que este financiero millonario murió en prisión, según indica la propuesta.

Los albaceas de Epstein están dispuestos a pagar un total de 35 millones de dólares si hay 40 o más personas elegibles en el grupo, y 25 millones si hay menos de 40.

Los encargados de gestionar la herencia de Epstein y sellar este acuerdo son Darren Indyke, antiguo abogado del financiero, y Richard Kahn, quien fuera su contador.

Ambos han negado cualquier conducta indebida derivada de su relación con el delincuente sexual y no han sido acusados de ningún delito de abuso sexual ni de haber presenciado abusos sexuales.

Pero el acuerdo, si se confirma, pondrá fin a la demanda inicial presentada en 2024, en la que se acusaba a ambos asesores de facilitar las actividades ilícitas de Epstein mediante sus servicios legales y empresariales.

¿Qué implica el acuerdo?

La sentencia presentada el jueves en el tribunal federal de Manhattan señala que el acuerdo no implica que los albaceas admitan culpa, ni que puedan estar sujetos a futuras acciones legales por parte de las víctimas.

El bufete que representa al grupo de víctimas, Boies Schiller Flexner LLP, no respondió por ahora a una solicitud de comentarios enviada por AFP para precisar el número de personas que forman parte de la demanda.

Bloomberg News informó el jueves por la noche que el bufete estaba seguro de que contaba al menos con 40 víctimas que aún no habían llegado a un acuerdo con los albaceas de Epstein.

Daniel H. Weiner, el abogado que representa a los coalbaceas, tampoco ha respondido a una solicitud de comentarios.

El acuerdo se produce tras la publicación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación sobre Epstein.

Epstein cultivó una red mundial de políticos influyentes, altos ejecutivos de empresas, académicos y celebridades, que han visto manchada su reputación tras conocerse su relación con él.