California transforma la histórica cárcel de San Quintín en un centro de aprendizaje

Fotografía cedida por la Gobernación de California que muestra al gobernador de California, Gavin Newsom (2-i) caminando durante una inauguración este viernes, en San Quentin (EE.UU.). California presentó el Centro de Aprendizaje de San Quintín, un proyecto de transformación de la histórica cárcel de más de 170 años de antigüedad, que albergaba las salas de ejecución del estado. ( EFE )

California presentó este viernes el Centro de Aprendizaje de San Quintín, un proyecto de transformación de la histórica cárcel de más de 170 años de antigüedad, que albergaba las salas de ejecución del estado.

El gobernador Gavin Newsom inauguró el proyecto de remodelación de 7,500 metros cuadrados, que hace parte de la primera de una serie de reformas que prometen que San Quintín se convierta en el centro de rehabilitación de prisioneros más innovador de Estados Unidos.

El centro de aprendizaje ha sido uno de los objetivos del gobernador demócrata para modernizar las cárceles del estado, que mantiene suspendidas las ejecuciones.

"Con la apertura de este centro de aprendizaje, demostramos que la rehabilitación y la seguridad pública van de la mano, y que la esperanza es una herramienta poderosa para lograr comunidades más seguras", dijo Newsom al presentar la obra.

Un espacio innovador para la educación y la tecnología

La construcción y remodelación, que duró 18 meses, conecta tres edificios que albergan un centro de tecnología y medios, un centro educativo y un espacio comunitario para la fuerza laboral.

El centro incluye una cafetería, estudios de grabación, espacios de lectura, así como aulas con vista a la Bahía de San Francisco.

"Por primera vez en años, muchos podrán ver el agua que desde hace tiempo pueden oír", destaca un comunicado de la Oficina del Gobernador sobre la obra que tuvo un costo de 239 millones de dólares.

Reformas en el sistema penitenciario de California

San Quintín es la prisión más antigua de California y ha albergado a algunos de los reclusos más infames a lo largo de los años.

Desde que llegó a su cargo el 2019, Newsom emitió una orden ejecutiva que suspendió las ejecuciones en el estado. California no ha ejecutado prisioneros desde 2006.

El demócrata inició en 2022 el traslado de los reos que permanecían al corredor de la muerte de San Quintín a otras prisiones para que se mezclaran con la población carcelaria general.

El gobernador destacó que este nuevo enfoque ha logrado que los crímenes violentos de las grandes ciudades del estado hayan disminuido aproximadamente un 12 % en 2025 comparados con los datos de 2019, debido a una disminución de aproximadamente el 29 % en los robos y del 12 % en los homicidios.

Además, destacó que las víctimas y sobrevivientes de delitos se benefician de la mayor rendición de cuentas que resulta de programas de rehabilitación eficaces.

En una proporción de casi 3 a 1, los grupos de sobrevivientes prefieren sentencias que responsabilicen a las personas e incluyan programas que prevengan la reincidencia, según sus cifras, según datos entregados por la Gobernación.