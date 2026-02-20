Musulmanes en Nueva York retan frío y lluvia para orar en el céntrico Times Square

Personas de origen musulmán se reunieron para orar este viernes, con motivo del Ramadán afuera del Times Square en Nueva York (EE.UU.). ( EFE )

La lluvia y el frío invernal en Nueva York no impidieron que este viernes musulmanes se reunieran en Times Square, rodeados por las luces y anuncios publicitarios, para su oración del Tarawi, que desde el 2022 les convoca en este céntrico lugar durante el Ramadán, que comenzó el pasado miércoles.

Este es el primer evento que realizan desde que el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, tomó posesión del cargo de alcalde con la llegada del Año Nuevo, el primer musulmán en esa posición en la historia de la ciudad, quien indicó, al inicio del Ramadán, que este es su mes preferido.

También que es "un mes de reflexión, un mes de solidaridad" afirmó el alcalde, que además expresó su deseo de conectar con cada uno de los musulmanes que viven en esta ciudad.

Evento en Times Square

El evento en el corazón de Nueva York, que convocó a unas 200 personas, comenzó a las cinco de la tarde (17:00 horas) sirviendo comida a los que participaban, al romper el ayuno con la llegada del atardecer, sentados en sus mantas -pero también a quienes pedían alimento- con intervalos en los que se recitaba el Corán.

Te puede interesar Irán comienza el ramadán bajo la sombra de las protestas y la amenaza de una guerra

"Coman, no desperdicien la comida. Desperdiciar comida no es parte del islam. Cualquiera que esté afuera (de las vallas colocadas por el evento) que desee algo de comer, únase", dijo el organizador del evento, que se identificó sólo como "SQ".

Las mujeres, algunas con sus hijos, estaban en la parte posterior de la plaza Duffy de Times Square donde se realiza la oración desde el 2022.

"Estamos rompiendo nuestro ayuno y vamos a recitar el Corán y la razón es que queremos que la gente oiga del Corán por primera vez", dijo a EFE "SQ".

Conciencia sobre el islam

Esta noche, que se extiende durante cuatro horas, es una ocasión para estos fieles aumentar la conciencia sobre el islam, promover la paz y compartir el espíritu del Ramadán, según han señalado.

Y aunque al principio algunos cuestionaron el orar en Times Square, rodeados de vallas publicitarias, SQ reiteró que "el mejor ambiente es el que está en tu corazón, y el corazón no está determinado sobre el área" donde estén.

"Así que, podrías orar en cualquier lugar que quisieras. Creemos que todo esto pertenece a Dios, no a Nueva York. Así que estamos aquí orando en la tierra que Dios ha provisto", afirmó.

SQ se mostró complacido de que la ciudad tenga un alcalde musulmán: "La gente está empezando a ver el islam por lo que es, que es una religión hermosa".

Se estima que en la ciudad de Nueva York viven un millón de musulmanes, casi uno de cada ocho residentes, o alrededor del 12 %, según el Concejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés).