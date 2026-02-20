Estadounidense de 23 años murió baleado por agente de ICE en Texas en marzo, según medios

Fotografía de archivo de agentes de inmigración del ICE. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano estadounidense, de 23 años, murió por disparos hechos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en marzo del año pasado en Texas, revelaron documentos internos de la agencia citados este viernes por medios estadounidenses.

Rubén Ray Martínez recibió múltiples disparos la madrugada del 15 de marzo de 2025, cuando conducía por un retén de tráfico en South Padre Island.

Detalles del incidente

Documentos internos de ICE revisados por el New York Times, un agente de ICE habría disparado contra el joven estadounidense tras no obedecer las órdenes de salir de su vehículo.

La conexión del ICE con el tiroteo fue reportada inicialmente por Newsweek.

En el momento del deceso se reportó que agentes de orden público habían disparado contra Martínez, pero nunca identificaron que el tirador pertenecía al ICE.

Charles Stam, abogado de la familia Martínez, confirmó al periódico neoyorquino que su cliente era la víctima mencionada en el informe del ICE revelado esta semana, tras las presiones por la muerte de dos ciudadanos, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, en Mineápolis.

Martínez entonces sería el primer ciudadano estadounidense muerto a manos de un agente migratorio.

Los documentos del ICE indican que agentes de la agencia migratoria ayudaban al Departamento de Policía de South Padre Island a controlar el tráfico de la zona, ubicada en el sur de Texas, a solo 10 kilómetros de la frontera con México.

Reacciones y demandas de justicia

El reporte policial indica que Martínez no siguió las instrucciones de los oficiales, pero finalmente redujo la velocidad hasta detenerse tras recibir órdenes verbales.

Los agentes rodearon el vehículo y le ordenaron que saliera, pero el joven hispano aceleró y atropelló al agente federal, quien cayó sobre el techo del vehículo, según los documentos citados por el periódico neoyorquino.

Otro agente disparó varias veces a través de la ventanilla del conductor, Martínez fue trasladado a un hospital en Brownsville donde falleció.

El representante a la Cámara de EE. UU. Joaquín Castro acusó este viernes a ICE y el Departamento de Seguridad de Texas (DPS) de encubrir la muerte.

"Exijo una investigación exhaustiva de este tiroteo, incluyendo las razones del encubrimiento durante ocho meses" dijo el congresista