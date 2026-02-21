Recuperan los cuerpos de los nueve esquiadores muertos en la avalancha en EE.UU.

Fotografía del 17 de febrero de 2026 cedida por el Departamento del Alguacil del condado de Nevada que muestra un vehículo especializado para operar en nieve profunda, en California (EE.UU.). ( EFE )

Los cuerpos de los nueve esquiadores que murieron en una avalancha el martes pasado en el norte de California fueron recuperados este sábado, después que las condiciones climáticas permitieron el acceso de los equipos de rescate, informaron las autoridades del condado de Nevada.

Ocho de los esquiadores fallecidos habían sido encontrados el miércoles pero una persona permanecía desaparecida, los rescatistas encontraron su cuerpo este sábado, que también fue sacado de la montaña.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapadas por un bloque de nieve del tamaño de un campo de fútbol que se deslizó de una montaña, el martes pasado.

Seis mujeres, amigas cercanas y esquiadoras experimentadas, junto con tres guías profesionales se encuentran entre las víctimas mortales. Otras seis personas que participaban en una travesía de tres días sobrevivieron a la avalancha, la más mortífera en Estados Unidos desde 1981.

El mal tiempo y la amenaza de más avalanchas impidieron que los equipos recuperaran los cuerpos de forma segura en los días siguientes.

Las autoridades del condado de Nevada, donde ocurrió el accidente, revelaron los nombres de las víctimas mortales. Sus edades están entre los 30 y 52 años.

Abren investigación

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California abrió una investigación para determinar si la compañía encargada de organizar la expedición, Blackbird Mountain Guides, incumplió las normas.

El Departamento del Alguacil del condado de Nevada también investiga por qué los esquiadores continuaron con la travesía que los llevaba de regreso si había un aviso de tormenta invernal que dejó hasta 2 metros de nieve y azotó las montañas con vientos de 96 kilómetros por hora.

El domingo, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una alerta indicando que "podrían presentarse condiciones de avalancha muy peligrosas en la zona rural" en una región que incluye el área metropolitana del lago Tahoe.