Amazon planea invertir 12,000 millones de dólares en centros de datos en Luisiana

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este lunes que planea invertir 12,000 millones de dólares en sus primeros centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el estado de Luisiana (sur de EE. UU.), con los que busca dar soporte a sus servicios de la nube.

Amazon, en un comunicado, indicó que el proyecto, ubicado en los distritos de Caddo y Bossier, creará 540 empleos directos a tiempo completo y otros 1,710 empleos indirectos, y además destacó que se encargará de cubrir "el 100 % de los costes" del funcionamiento de la infraestructura.

La tecnológica colaborará con el consorcio North Louisiana Economic Development, que agregó que las obras comenzarán "en las próximas semanas" y habilitó una página web para explicar el funcionamiento de los centros y buscar trabajadores, desde electricistas y fontaneros hasta ingenieros.

"Se espera que la construcción en los campus de centros de datos empiece inminentemente, y que las operaciones se hagan en fases en los próximos años", apunta un comunicado del consorcio, que especifica que esos campus estarán a ambos lados del río Red y eso "hará que las comunidades se unan".

Impacto económico y colaboración con autoridades locales

Aparte de la propia inversión en la infraestructura, Amazon anunció que invertirá 400 millones en los sistemas públicos de aguas y alcantarillados para "obtener responsablemente" este recurso, que utiliza para enfriar los centros de datos.

El consorcio, así como el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijeron en la nota que esperan que el proyecto "genere nuevos ingresos fiscales importantes" para la región y que sirvan para financiar servicios públicos esenciales, escuelas locales y mejoras de infraestructuras en las zonas cercanas.

La empresa señaló que colaborará también con la empresa de servicios eléctricos Southwestern Electric Power Company para asegurar que cubre "el 100 % de los costes" de los centros de datos, y recordó que ha invertido previamente en proyectos de energía solar en el estado.

Amazon publicó recientemente sus resultados trimestrales y estimó que solo en 2026 invertirá unos 200,000 millones de dólares en gastos de capital, en buena parte relacionados con los centros de datos necesarios para alimentar las tecnologías de IA, que tienen una gran demanda.