Fundación para biblioteca de Trump se adueña de terreno de 67 millones de dólares en Miami

La Fundación de la Biblioteca Presidencial de Donald Trump se apropió de un terreno con un valor de mercado de 67 millones de dólares en el centro de Miami tras superar una batalla legal para que la universidad pública Miami-Dade College (MDC) y el estado de Florida le cedieran la tierra.

Los registros públicos de propiedad del Condado de Miami-Dade, disponibles este lunes, muestran que un conjunto de 12 lotes que ahora son un estacionamiento junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) pertenecen ahora a la fundación, cuyo titular es Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense.

La transacción ocurre tras superarse una demanda que había presentado el historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el terreno, el 23 de septiembre pasado, sin un aviso público anticipado del asunto.

Para resolver el conflicto, el consejo del MDC avaló de nuevo el 2 de diciembre de forma unánime ceder el área de 2.63 acres (más 4,000 metros cuadrados) para la obra de Trump en una sesión pública de más de cuatro horas en la que activistas consideraron al proyecto un exceso y un "insulto".

Reacciones y respaldo político al proyecto

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), por lo que los simpatizantes del proyecto resaltaron su atractivo turístico y beneficio económico para Miami.

Los archivos públicos muestran que el MDC transfirió el terreno en enero al Gobierno de Florida, que después, la primera semana de febrero, cedió el terreno para el proyecto de Trump, respaldado por el gobernador, Ron DeSantis.

Con la biblioteca, Trump reforzará su huella en Florida, pues el Senado estatal aprobó la semana pasada ponerle su nombre al Aeropuerto de Palm Beach, y tres ciudades ya han bautizado calles en honor al mandatario, Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach.

Asociaciones civiles circularon peticiones en las que recordaron que el 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido la tierra para construir la biblioteca, según reveló una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International en noviembre.