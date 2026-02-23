×
Un niño de 11 años mata a su padrastro porque le quitó la Nintendo Switch

En la audiencia, su abogado, expresó que su objetivo es trasladar el caso a un tribunal de menores en lugar de que se le juzgue como adulto

    Expandir imagen
    Un niño de 11 años mata a su padrastro porque le quitó la Nintendo Switch
    Un niño sostiene una consola Nintendo Switch. (FUENTE EXTERNA)

    Un niño de 11 años identificado como Clayton Dietz compareció esta semana ante un tribunal en Pensilvania, Estados Unidos, acusado de haber disparado y matado a su padre adoptivo, Douglas Dietz, durante la madrugada del 13 de enero, el día en que celebraba su cumpleaños número 11. 

    El hecho ocurrió en Duncannon Borough, en el condado de Perry, alrededor de las 3:20 de la madrugada. Según las investigaciones policiales, horas antes la familia había celebrado el cumpleaños del menor. Más tarde esa noche, el padre ordenó a Clayton que se fuera a dormir y le quitó su consola de videojuegos Nintendo Switch.

    El niño, frustrado por la situación, buscó la llave de una caja fuerte donde creía que estaba su consola. En lugar de eso, encontró un arma de fuego, la cargó y regresó al dormitorio de sus padres, donde presuntamente disparó a su padre en la cabeza mientras dormía.

    • La madre de Clayton declaró a las autoridades que escuchó el disparo y al despertar encontró a su esposo inconsciente con una herida de bala. Los oficiales que llegaron a la escena reportaron que el niño estaba alterado y afirmó haber disparado, aunque dijo no haber pensado en las consecuencias de sus actos.

    Niegan libertad bajo fianza

    Tras el suceso, Clayton fue arrestado y presentado ante el tribunal el 19 de febrero, donde compareció esposado. En esa audiencia, su abogado, Dave Wilson, expresó que su objetivo es trasladar el caso a un tribunal de menores en lugar de que se le juzgue como adulto.

    Las autoridades le negaron la libertad bajo fianza y el menor permanece bajo custodia mientras se programan próximas audiencias, posiblemente en mayo.

