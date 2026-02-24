Mamdani pide respeto para Policía de Nueva York tras videos de ataques con bolas de nieve

Oficiales de la Policía de NY abandonan un parque de la ciudad tras ser atacados con bolas de nieve. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes que se trate con respeto a la Policía de la ciudad después de que se viralizaran videos en los que se ve a decenas de neoyorquinos lanzando bolas de nieve a agentes en una batalla invernal que tuvo lugar ayer en la Gran Manzana.

"He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park", escribió en sus redes hoy el alcalde progresista, quien explicó que los agentes han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros.

En ese sentido, Mamdani pidió a los neoyorquinos que traten a la NYDP con "respeto".

¿Qué ocurrió durante la batalla de bolas de nieve en Washington Square Park?

Ayer, tras una nevada de más de 24 horas en lo que fue el temporal más intenso desde 2016 para Nueva York, cientos de personas se dieron cita a través de las redes sociales en el icónico Washington Square Park para participar en una batalla de bolas de nieve, algo que suele ser común después de una gran nevada.

NYPD officers get snow balls thrown at them and assaulted at Washington Square Park in NYC .



What most don't realize is the NYPD has cameras all over the park . pic.twitter.com/Yltp7i74gO — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) February 23, 2026

En los videos de las redes sociales se puede ver cómo dos oficiales de la Policía de Nueva York aparecen en la gran pelea de bolas y son atacados por una muchedumbre -entre ellos muchos adultos- con bolas de nieve.

En respuesta, los policías optaron por empujar a varios de los atacantes.

Otros videos muestran situaciones similares después de que llegaran refuerzos al lugar.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó que la Policía está investigando los incidentes.

Reacciones oficiales y medidas del Departamento de Policía de Nueva York

"Quiero ser muy clara: el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal", declaró Tisch en X.

La Asociación Benéfica de la Policía, el sindicato más grande de la ciudad que representa a los policías del NYPD, condenó la pelea de bolas de nieve como un "ataque despreciable" contra la Policía.