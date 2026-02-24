Trump pide exigir identificación a los votantes en su discurso sobre el Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en la cámara de la Cámara de Representantes del Capitolio estadounidense en Washington, DC, EE.UU., hoy 24 de febrero de 2026. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aprovechó el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato para volver a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en el país para combatir lo que tachó de "trampas" en las elecciones estadounidenses.

"Les pido que aprueben la Ley 'Salvar a EE. UU.' para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante", exclamó Trump ante una sesión conjunta del Congreso.

Su Administración lleva desde el año pasado exigiendo que se modifique la ley electoral, que depende de los estados y no del Gobierno Federal, para terminar con lo que asegura que es un fraude generalizado que le costó las presidenciales de 2020.

La Cámara Baja estadounidense aprobó el proyecto de ley a principio de este mes, pero las perspectivas de que sea aprobada en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría mínima, se creen escasas.

Actualmente en EE. UU. 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, a lo que hay que sumar que cada persona debe registrarse previamente en el censo electoral, independientemente de que su voto sea emitido por correo (una opción con la que Trump también quiere acabar) o en persona.

"Es muy simple: todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar", reclamó Trump a los legisladores presentes hoy en el Capitolio entre aplausos de la bancada republicana.

Reacciones y críticas a la propuesta de identificación para votar

"¿Por qué alguien no tendría una identificación de votante? Solo una razón: quieren hacer trampa", insistió el mandatario.

Trump consideró que los demócratas "se inventan todo tipo de excusas y dicen que (la propuesta) es racista" y que "sus políticas son tan malas que la única manera de que sean elegidos es haciendo trampa".

Distintos grupos opuestos a la medida denuncian que esta serviría para silenciar a millones de estadounidenses en las urnas, ya que se estima que más de 140 millones de ciudadanos en el país no tienen pasaporte y que más de 69 millones de mujeres casadas no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal, lo que les dificultaría su derecho a votar.