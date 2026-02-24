EE. UU. advierte a carteles mexicanos de "graves consecuencias" por herir a sus ciudadanos

Integrantes de la policía de Morelia y del ejército trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca confirmó este martes que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y advirtió a los carteles sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de EE. UU.

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo", dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.