Trump inicia el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, llega antes de pronunciar su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., EE.UU., el 24 de febrero de 2026. ( EFE )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, comenzó a pronunciar este martes, tras recibir una larga ovación de la bancada republicana, el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato asegurando que su país es "más grande, mejor y más poderoso" gracias a él.

Trump destacará en su alocución ante una sesión conjunta del Congreso los logros de su Administración desde que retornó al poder, según muestra un extracto adelantado hoy por la Casa Blanca.

Según este compendio, el republicano hablará sobre su lucha contra la inmigración ilegal o su lucha contra el narcotráfico en México y otros países de Latinoamérica.

También atacará a la oposición demócrata, denunciando lo que considera un escándalo de malversación de fondos públicos en Minesota que involucra a miembros de la comunidad somalí, a los que lleva meses poniendo en la diana y a los que usó como argumento para activar redadas contra migrantes en ese estado gobernado por los liberales.

Críticas a los demócratas y recortes en seguridad nacional

Trump tiene además previsto denunciar que los demócratas "han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional", cartera encargada de inmigración que permanece en cierre parcial desde hace 11 días ante la negativa de la oposición a aprobar partidas presupuestarias.

Su negativa responde a que exigen cambios en los protocolos de los agentes de inmigración -desde la prohibición de que usen máscaras a exigir que tengan órdenes judiciales para realizar allanamientos- después de que dos ciudadanos estadounidenses de Minesota murieran en operativos para detener inmigrantes en enero.

Logros en salud y contexto electoral

Trump también destacará que ha logrado bajar los precios de los medicamentos en EE. UU. y pedirá al Congreso que haga permanente la prohibición de que fondos financieros adquieran viviendas unipersonales.

El discurso del presidente se sigue con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes