Buscan a cuatro sospechosos por ataque con bolas de nieve a policías en Washington Square

Los policías sufrieron lesiones en cabeza, cuello y rostro durante una multitudinaria pelea en el parque, de acuerdo a las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Nueva York difundió imágenes de cuatro sospechosos señalados por su presunta participación en un ataque con bolas de nieve contra agentes en el parque Washington Square, en Manhattan.

El incidente ocurrió el lunes a media tarde, al cierre de la tormenta histórica que azotó la ciudad. Según informó el NYPD, dos policías uniformados se encontraban dentro de Washington Square Park cuando dos individuos los golpearon intencionalmente en varias ocasiones con nieve y hielo, causándoles lesiones en la cabeza, el cuello y la cara.

Las autoridades solicitaron la colaboración del público para identificar y ubicar a los implicados.

Tras más de 24 horas de nevada —el temporal más intenso en Nueva York desde 2016—, cientos de personas acudieron al icónico parque, convocadas a través de redes sociales, para participar en una batalla de bolas de nieve, una práctica habitual después de grandes tormentas.

Videos difundidos en redes muestran el momento en que dos oficiales del NYPD aparecen en medio de la multitud y son atacados con bolas de nieve por numerosas personas, entre ellas varios adultos.

Reacciones oficiales y medidas policiales

En las grabaciones se observa que los agentes responden empujando a algunos de los participantes. Otras imágenes captan situaciones similares luego de que llegaran refuerzos policiales al lugar.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó que los hechos están bajo investigación. "Quiero ser muy clara: el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal", expresó en la red social X.

La Asociación Benéfica de la Policía, el sindicato más grande de la ciudad que representa a los agentes del NYPD, condenó lo ocurrido y calificó la pelea como un "ataque despreciable" contra la Policía.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió el martes que se "trate con respeto" a la Policía de la ciudad después de que se viralizaran videos en los que se ve a decenas de neoyorquinos lanzando bolas de nieve a agentes en una batalla invernal que tuvo lugar ayer en la Gran Manzana.

"He visto vídeos de niños lanzando bolas de nieve a agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park", escribió en sus redes hoy el alcalde progresista, quien explicó que los agentes "han estado en acción durante una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros".

Wanted for ASSAULT ON A POLICE OFFICER: On 2/23/26 at approximately 4:20 PM, two uniformed police officers were inside Washington Square Park when two individuals intentionally struck the officers multiple times with snow and ice causing injury to their head, neck, and face.... pic.twitter.com/uTvF3fKCyI — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 24, 2026

