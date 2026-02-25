Dos pilotos y un campeón entre los condecorados por Trump en su discurso ante el Congreso

Eric Slover suboficial que participó en la captura de Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

Dos pilotos militares, uno de ellos herido durante la captura de Nicolás Maduro; un campeón olímpico, un oficial de la Guardia Costera que rescató a más de 160 personas y dos guardias nacionales fueron condecorados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

Trump aprovechó la tradicional alocución este martes por la noche para honrar a "héroes estadounidenses" ante aplausos unánimes, en raros momentos de unidad a lo largo de un discurso mayormente divisivo donde el mandatario mezcló la celebración de sus logros con ataques a los demócratas.

El presidente estadounidense concedió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar del país, al capitán Royce Williams, expiloto de combate de la Marina de 100 años y "leyenda viviente" con misiones exitosas en la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Vietnam y Corea.

También recibió ese alto honor el suboficial mayor Eric Slover, quien según Trump, "aún sufre las heridas" recibidas durante la espectacular operación militar para capturar en Caracas al ahora depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, el pasado enero, cuando realizó "acciones que excedieron su deber".

Al anunciar estas medallas, Trump bromeó con que siempre ha querido recibir ese honor.

"Siempre he querido la Medalla de Honor del Congreso, pero me informaron de que no me está permitido concedérmela a mí mismo", dijo.

Reconocimientos a héroes militares y civiles destacados

Durante el discurso de 107 minutos, el más largo de su tipo ante el Congreso, el republicano hizo una pausa de efecto para anunciar al equipo masculino de hockey sobre hielo, campeones olímpicos en los recientes Juegos de Invierno en Milán Cortina, ante la ovación de los asistentes a la cita en el Capitolio.

En medio de los vítores y los cánticos de "USA", Trump dijo que concederá la medalla presidencial de la Libertad al guardameta de la selección, Connor Hellebuyck, por el "trabajo tan especial" que les permitió colgarse el oro frente a Canadá, un partido donde Hellebuyck realizó 41 atajadas.

Trump también concedió la Legión al Mérito al nadador de rescate de la Guardia Costera, el suboficial Scott Ruskan, por salvar a más de 160 niñas durante las inundaciones que devastaron al campamento cristiano Mystic en Texas el verano pasado, donde murieron 27 menores y monitores.

Ruskan fue saludado por el "heroísmo extraordinario" mostrado durante la operación de rescate, la primera para el oficial.

Además, el mandatario otorgó dos Corazones Púrpuras, la condecoración al mérito militar más antigua del país, a dos miembros de la Guardia Nacional atacados en Washington el pasado noviembre: el sargento Andrew Wolfe, que sobrevivió después de sufrir una herida de bala en la cabeza, y la soldado Sarah Beckstrom, que murió tras el ataque.

"Con la ayuda de Dios, Andrew ha luchado desde el borde de la muerte —y estamos hablando del borde de la muerte— en su camino hacia una recuperación milagrosa", dijo Trump, al tiempo que dijo estar "honrado" de otorgar la medalla a los padres de Beckstrom.

Ambos guardias nacionales de Virginia Occidental fueron atacados cerca de la Casa Blanca mientras patrullaban la capital como parte del despliegue de tropas ordenado por el republicano dentro de su campaña contra el crimen.