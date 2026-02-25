Nueva York garantiza cupos de preescolar para hijos de familias indocumentadas, anuncia Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró este martes que el programa gratuito de preescolar (3-K y Pre-K) estará disponible para todas las familias, incluidos los inmigrantes indocumentados, al animar a inscribir a los niños que en 2026 cumplan 3 o 4 años.

En un video grabado íntegramente en español junto a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, el alcalde subrayó que el acceso no depende del estatus migratorio. "Si aún no se ha registrado, ahora es el momento. Sin importar el idioma que hable, su estatus migratorio o código postal, hay un asiento esperando a su hijo. Los programas son gratuitos", expresó.

Ambos recordaron que el plazo de inscripción para el curso escolar 2026-27 vence este viernes 27 de febrero y que pueden postular las familias con hijos que cumplan 3 o 4 años en 2026.

Servicios multilingües y plazo de inscripción

Durante su intervención, Mamdani reiteró que ampliar el acceso al cuidado infantil y a la educación temprana gratuita ha sido una de sus prioridades, al señalar que muchas familias en la ciudad enfrentan una fuerte carga económica por el costo del cuidado infantil, que puede alcanzar hasta 26,000 dólares por niño al año.

El alcalde y la congresista también destacaron que el proceso de inscripción cuenta con servicios telefónicos en más de 200 idiomas y solicitudes en línea disponibles en 13 lenguas, entre ellas español, inglés, albanés, árabe, bengalí, chino, criollo haitiano, francés, coreano, ruso, ucraniano, urdu y uzbeko.

"Ninguna familia debe ser excluida solo por su idioma", afirmó Ocasio-Cortez, en un mensaje dirigido a la diversa comunidad neoyorquina.

El anuncio, realizado en un tono distendido y con intercambios en español entre ambos dirigentes, buscó reforzar que el programa es gratuito y accesible para todas las familias de la ciudad, independientemente de su situación migratoria.

Mi español es... no muy bueno. Pero la lucha para cuidado infantil universal? Eso es muy bueno.



Asi que traje una amiga para ayudarme a compartirles porque registrarse para el kinder-3 y prekinder esta semana importa. Vamos a registrarlos.



Visite https://t.co/Ghy11RZNkq para... pic.twitter.com/8GkRRPJeDX — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

Leer más A ritmo de merengue y en español, candidato a alcalde de NY Zohran Mamdani invita a latinos a votar