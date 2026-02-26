La ciudad de Miami aspira a ser pionera mundial en taxis voladores eléctricos

American Airlines apuesta por el futuro: preordena 350 taxis voladores para su hub en Miami ( FUENTE EXTERNA )

Miami podría situarse entre las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que promete transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión vehicular en Estados Unidos.

"Miami es una gran oportunidad para ser la primera en el mundo. Desde una perspectiva comercial es un lugar muy adecuado para iniciar operaciones y puede convertirse en una de las primeras ciudades en contar con este producto", explicó a EFE Stuart Simpson, consejero delegado de la compañía durante una presentación en Miami Beach.

Este "pequeño avión comercial", conocido como eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), es ciento por ciento eléctrico y de cero emisiones.

La aeronave despega en vertical como un helicóptero, inclina sus rotores en vuelo y opera como un avión convencional, antes de volver a aterrizar verticalmente. Según la empresa, esta combinación permite operar en zonas densamente pobladas sin necesidad de pistas tradicionales.

"Es un proyecto verdaderamente revolucionario. Está transformando por completo el transporte urbano", afirmó Simpson, quien considera que se trata de la "mayor disrupción" en la aviación en décadas.

Además de eliminar emisiones directas, la empresa destaca el bajo impacto acústico del aparato, uno de los principales obstáculos para el transporte aéreo urbano. "No se escucha por encima del aire acondicionado o del ruido del tráfico", señaló el directivo.

Vertical Aerospace prevé certificar la aeronave en el Reino Unido y Europa en 2028 y posteriormente validar esa certificación en Estados Unidos. De cumplirse los plazos, Miami tendría la oportunidad de situarse en la vanguardia del despliegue internacional.

El proyecto cuenta con el respaldo de la aerolínea estadounidense American Airlines, que ha preordenado 350 aeronaves y tiene en Miami uno de sus mayores centros de operaciones. En una primera fase, será la compañía aérea quien gestione la operación y la venta de pasajes, integrando previsiblemente el servicio dentro de su red de conexiones.

Con miras al "mercado masivo"

En cuanto al costo, la empresa estima un precio aproximado de 2,5 dólares por milla por asiento. Según Michael Cervenka, jefe comercial y de tecnología de la compañía, eso permitiría que un trayecto como Miami-Palm Beach, de unas 65 millas (unos 105 kilómetros), costara 130 dólares por pasajero.

"Está diseñado para el mercado masivo. Al principio será un producto prémium mientras se amplía la flota, pero con el tiempo puede escalar hasta convertirse en transporte de masas", afirmó Cervenka.

La aeronave, aclara la compañía, no es un dron ni un aparato experimental sin estándares equiparables a la aviación comercial. "Es un avión eléctrico, como un pequeño avión comercial. Está diseñado con el mismo nivel de seguridad que un Airbus, con una probabilidad de fallo de uno en mil millones", subrayó Simpson.

El modelo inicial contará con piloto a bordo y capacidad para cuatro pasajeros, ampliable a seis en el futuro.

Aunque la empresa contempla la posibilidad de operación autónoma a largo plazo, el servicio no será autónomo en su fase inicial, ya que la prioridad es garantizar los máximos estándares de seguridad en el arranque de operaciones.

En cuanto a su alcance, el aparato dispone de ocho paquetes de baterías y puede volar aproximadamente 100 millas (unos 160 kilómetros) a una velocidad cercana a las 150 millas por hora (unos 240 kilómetros por hora). Además, puede recargarse del 20 % al 80 % en unos 12 minutos.

Según los ejecutivos, si los calendarios de certificación se cumplen, Miami podría convertirse en uno de los primeros escenarios urbanos del mundo en probar una tecnología que aspira a redefinir la movilidad aérea en las ciudades y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento en áreas congestionadas.