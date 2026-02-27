Clinton asegura que no sabía nada de los delitos de Epstein y que no hizo "nada malo"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró este viernes, en sus declaraciones iniciales ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que no sabía nada de los crímenes que éste habría cometido y que no hizo "nada malo".

"No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice", afirmó Clinton.

En las declaraciones iniciales, que el expresidente hizo públicas en su cuenta de X, se mostró muy contundente: "No vi nada ni hice nada malo".

"Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo", señaló.

Clinton afirmó, además, que Epstein ocultó durante mucho tiempo su comportamiento y que "para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él".

Reacciones y defensa ante el comité del Congreso

Insistió en su compromiso con la verdad y aseguró: "estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar. Esto no es solo para mi beneficio, sino porque no les sirve de nada que yo haga de detective 24 años después".

"Como estoy bajo juramento, no diré falsamente que espero con interés sus preguntas. Pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco", añadió Clinton.

Antes de defender su inocencia, Clinton tuvo unas palabras para su esposa cuestionando al comité de haberla citado pese a que "ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades. Que citaran a 10 personas o a 10.000, incluyéndola a ella, simplemente no estuvo bien".

También apeló a su compromiso con la democracia y se refirió a las víctimas del depredador sexual Epstein, "estoy aquí por las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó y que merecen no solo justicia, sino sanación. Han esperado demasiado tiempo para ambas".