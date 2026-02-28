El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, anunció el director de la agencia policial, Kash Patel.

"Anoche instruí a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia a estar en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios", detalló Patel en un comunicado en la red social X.

El director afirmó que el FBI está al frente de las tareas de disuasión de ataques dentro del territorio nacional y prometió que "trabaja 24 horas al día para proteger a los estadounidenses".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en X que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria".

Aumento de seguridad

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un "incremento de la seguridad" en los lugares bajo su resguardo.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.