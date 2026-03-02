Un dominicano dirigirá la oficina de pequeños negocios de Nueva York

Kenny Minaya, nuevo titular de la oficina de pequeños negocios de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este lunes a Kenny Minaya, hijo de inmigrantes dominicanos, como comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la ciudad.

Minaya, de 42 años, se desempeñó antes como comisionado adjunto del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), cargo que ocupaba desde 2022, tras haberse desempeñado desde 2016 como subjefe de gabinete de esa agencia.

Mamdani destacó en comunicado que los pequeños negocios son "el alma" de la ciudad.

"Son donde la gente trabajadora construye sus sueños, y durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento lo ha dificultado más de lo necesario, saturando los locales con burocracia mientras las grandes cadenas se abren paso. Eso se acaba ahora", afirmó.

Aseguró que con Minaya "reduciremos la burocracia y facilitaremos la creación y gestión de un pequeño negocio, porque cuando los negocios de nuestro barrio prosperan, Nueva York prospera", argumentó.

Antes de llegar al Ayuntamiento en 2016, Minaya trabajó en Catholic Migration Services y Make the Road New York, donde representó a inquilinos inmigrantes en los distritos de Brooklyn y Queens que luchaban por mantener sus viviendas asequibles.

De acuerdo con un breve perfil de Minaya compartido en la página web de la Alcaldía, Minaya nació y creció en la ciudad de Nueva York, después de que sus padres, de origen dominicano, se asentaran en el país norteamericano.

La pareja fue dueña de una pequeña panadería en Inwood durante 42 años, permitiéndole al hoy comisionado familiarizarse desde niño con la burocracia municipal, ayudando a sus padres a contratar tramitadores para obtener licencias o defenderse de las citaciones ocasionales, señala el portal New York Focus.

Minaya obtuvo una licenciatura en Artes del City College de Nueva York y un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la CUNY. Vive en el Bronx con su esposa.

Es al menos el segundo funcionario municipal de origen dominicano nombrado por Mamdani.

Medidas para facilitar la gestión de pequeñas empresas

"Como hijo de inmigrantes propietarios de pequeñas empresas, conozco de primera mano los desafíos que enfrentan nuestros emprendedores", dijo el comisionado, y aseguró que espera aportar su "experiencia práctica a este puesto, trabajando codo con codo con los propietarios de pequeñas empresas en los cinco distritos".

Poco después de asumir el cargo el pasado 1 de enero, Mamdani firmó una orden ejecutiva que ordena a las agencias municipales crear un inventario exhaustivo de las tasas y sanciones civiles impuestas a las pequeñas empresas e identificar maneras de reducirlas y optimizarlas.

El alcalde recordó que las pequeñas empresas afrontan una compleja red de más de 6,000 regulaciones y normas, lo que incrementa los costos para estas y sus clientes.

Su orden ejecutiva ordena al vicealcalde de Justicia Económica y a siete agencias que revisen las multas y tasas existentes e impulsen reformas en los próximos meses.