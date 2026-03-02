Jefe electoral de Arizona afirma que acciones de Trump buscan que se perpetúe en el poder

Adrian Fontes, encargado de velar por la seguridad y la integridad de las elecciones en Arizona -un estado clave en los comicios de Estados Unidos-, afirma en una entrevista con EFE que la propuesta del presidente Donald Trump de reformar el sistema electoral del país constituye "un intento desesperado" por mantenerse en el poder "a base de mentiras sin fundamento".

¿Qué propone la Ley de Salvar América?

"La Ley de Salvar América demuestra las fallas y la vulnerabilidad de la presidencia. Esto no se trata de la seguridad en las elecciones o de supuestos inmigrantes indocumentados votando; se trata de proteger a toda costa el poco poder que le queda", dijo a EFE Fontes, actual secretario del Estado de Arizona y encargado del sistema electoral del estado.

La propuesta de Trump plantea exigir prueba estricta de ciudadanía para registrarse a votar, que el gobierno federal supervise elecciones en ciertos estados, y limitar el voto por correo con fechas límite antes del día de la elección.

El funcionario, de origen mexicano, considera que esta iniciativa cuenta con puntos muy negativos para la integridad del sistema electoral, violando la Constitución de Estados Unidos.

"Todo lo que nos dicen son mentiras. Esta iniciativa está basada en mentiras promovidas por Trump y sus seguidores sin prueba alguna", dijo a EFE Fontes, quien el próximo mes de noviembre buscará la reelección.

El presidente Trump asegura que es necesario exigir prueba de ciudadanía cuando se registran a votar y al momento de ir a las urnas.

"Nadie ha llegado a mi oficina con una lista de personas que supuestamente hayan votado y no sean elegibles", dijo Fontes.

En su opinión, la propuesta de Trump solo hará más difícil que ciudadanos elegibles para votar ejerzan su derecho constitucional.

La Ley de Salvar América propone además que sea el gobierno federal quien supervise las elecciones en varios estados, los cuales la administración Trump considera se encuentra "comprometido" el sistema de elecciones, algo que, de acuerdo al secretario, va en contra de la Constitución.

También exige prueba de ciudadanía para registrarse a votar, pero no cualquier documento: solo se aceptaría el acta de nacimiento, el pasaporte estadounidense o una identificación oficial de las tribus indígenas del país.

Reacciones y críticas en Arizona

"Este sería un gran problema, ya que muchas personas mayores miembros de las reservas indígenas no cuentan con esta documentación. Esto también podría afectar a personas de bajos recursos que no puedan pagar por esta documentación o miembros del Ejército que se encuentran en servicio fuera del país", dijo Fontes.

Arizona es uno de los estados "bisagra" que ha permanecido en la mira de Trump desde que perdió allí las elecciones de 2020, un resultado clave que frustró su reelección y permitió la victoria del demócrata Joe Biden, quien gobernó entre 2021 y 2025.

Durante una reciente visita al estado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó como "un absoluto desastre" el sistema electoral de Arizona, asegurando que el estado ha fallado en permitir que votantes elegibles voten y que tengan que esperar largas filas para ejercer este derecho.

Fontes calificó como "irónicas" las declaraciones de Noem, debido a que Arizona, en la frontera con México, fue uno de los primeros estados en solicitar prueba de ciudadanía en el país al momento de registrarse a votar.

El presidente Trump también ha expresado, por medio de mensajes en las redes sociales, su intención de terminar con el voto por correo, proponiendo establecer fechas límite antes del día de las votaciones para que los votantes puedan entregar sus boletas por correo.

En Arizona, los votantes que reciben su papeleta electoral por correo pueden incluso regresarla el mismo día de las elecciones en cualquiera de los sitios de votación.

"El 80% de los votantes registrados en Arizona votan a través del sistema de votación temprana, un sistema que los mismos republicanos en la legislatura estatal establecieron", dijo Fontes.

"Este sistema ha mantenido por años el control de los republicanos en la legislatura, este mismo sistema llevó a la Presidencia a Trump en el 2024", enfatizó el funcionario.

Fontes dijo no entender lo que calificó como la "obsesión" de Trump por no querer reconocer que perdió las elecciones presidenciales de 2020 y que aún hoy en día sigue cuestionando los resultados, asegurando que hubo un fraude electoral en su contra.

La Propuesta de Salvar América ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora se encuentra en el Senado.