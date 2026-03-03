Coalición de Colorado denuncia "deterioro" de condiciones de migrantes detenidos por ICE

Una coalición civil de Colorado denunció este martes el "deterioro" de las condiciones de los inmigrantes detenidos en un centro de Aurora, al este de Denver, entre ellas deficiencias en la atención de salud física y mental, precariedad habitacional, inseguridad alimentaria y presuntos abusos por parte del personal de custodia.

El reporte 'Recluidos en ICE-lamiento' se basa en testimonios de detenidos en las instalaciones de Aurora, administradas por la corporación GEO Group, bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

De acuerdo con datos difundidos en febrero por el congresista demócrata Jason Crow, unas 1,376 personas se encuentran alojadas en ese centro, que genera cerca de 50 millones de dólares anuales para esa empresa.

A nivel nacional, GEO registra ingresos por unos 2,400 millones de dólares, una fracción de los 170,000 millones asignados al ICE por la "gran y hermosa" ley impulsada por el presidente estadounidense, Dnald Trump, y promulgada en julio del año pasado.

El informe incluye entrevistas realizadas en los últimos cinco meses a personas detenidas, familiares y expertos, así como análisis estadísticos de esos testimonios, citas textuales de los reclusos y revisión de documentos públicos, entre ellos demandas judiciales previas e historiales médicos.

"Las personas que están dentro arriesgan su vida para que la verdad llegue al público, sin ningún beneficio inmediato para ellas", afirmó AnnaRose Craig, del American Friends Service Committee (AFSC).

El informe también vincula la detención migratoria con la crisis de vivienda, en el contexto de decisiones presupuestarias a nivel nacional, según V. Reeves, de Housekeys Action Network Denver (HAND), quien señaló que la situación en Aurora obedece a "un problema sistémico de larga data".

Desatención médica

Uno de los entrevistados relató que fue diagnosticado como prediabético mientras estaba recluido. "Mis pies se estaban hinchando y el doctor me dio medias diferentes. Me han dado el medicamento equivocado dos o tres veces. Una vez tuve una reacción adversa. No podía respirar, sentía que me estaba ahogando", afirmó.

El análisis detalló padecimientos de colesterol alto, anemia, dolores de cabeza, hipertensión y cálculos renales, además de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, descritos por los entrevistados como males "adquiridos en detención".

La alimentación es otro punto crítico, un almuerzo descrito por los detenidos incluía pequeñas porciones de frijoles, maíz, lechuga, pan y un alimento no identificado, con unas 198 calorías, muy por debajo de las 500 recomendadas por comida para un adulto.

El informe examina también el impacto familiar de la detención. Un hombre, cuidador de su madre con Alzheimer, expresó su temor de que ella muera mientras él permanece recluido. "Si no toma sus medicamentos, se pierde. Ella no puede pagarlos sin mi apoyo", dijo.

La separación familiar agrava la situación. Inmigrantes detenidos en Aurora han sido trasladados a unos 150 centros, en Arizona, Texas y Luisiana, según documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La coalición instó a los legisladores Crow, Diana DeGette y Michael Bennet, entre otros políticos, a revisar el funcionamiento de este centro de GEO.

Además de pedir que no se ignore el mensaje de los detenidos, las organizaciones reclaman el cierre permanente de las instalaciones, la liberación de las personas recluidas y la devolución de los terrenos a la comunidad de Aurora y Denver.