Denver prohíbe el uso de pasamontañas a agentes federales y exige identificación visible

El Concejo de Denver aprobó una medida que prohíbe a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales cubrirse el rostro durante operativos dentro de la ciudad, con el objetivo de reforzar la identificación de las autoridades y reducir la incertidumbre en comunidades con alta presencia migrante.

El incumplimiento de la disposición, que exige además que los agentes porten una credencial visible, podría acarrear citaciones o arrestos por parte de la policía local. La norma contempla excepciones para operaciones encubiertas y equipos tácticos especiales.

"Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información", indicó la concejal Shontel Lewis, tras la votación realizada la noche del lunes.

La concejal Flor Alvidrez agregó durante la votación que recibió llamadas de vecinos preocupados por agentes armados tocando puertas sin acreditación visible.

Reacciones oficiales y comunitarias ante la medida

La nueva ordenanza municipal entrará en vigor cuando la firme el alcalde de Denver, el demócrata Mike Johnston, pero está en duda su efectividad porque no existe una manera adecuada de hacerla cumplir.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó en un comunicado la ordenanza y la calificó de "inconstitucional" y señaló que sus agentes "no acatarán" esa medida.

Además, el DHS defendió el uso de pasamontañas como protección frente a amenazas y divulgación de datos personales de sus agentes.

La nueva ordenanza se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero por el alcalde Johnston que prohíbe a agentes de ICE realizar operativos en propiedades municipales sin orden judicial válida, limita el uso indebido de fuerza y autoriza a la policía local a proteger a manifestantes.

También exige identificación visible y evita acciones en lugares sensibles como escuelas e iglesias sin supervisión judicial.

Estas medidas se dan en una ciudad donde el tema migratorio es significativo: según FWD.us, alrededor del 9 % de quienes viven en Denver (264,000 personas) son indocumentados o conviven con alguien sin estatus legal, con una población estimada de entre 90,000 y 110,000 personas, aunque no existe un conteo oficial único.

La decisión llega en medio de preocupación de padres migrantes en Denver y Aurora, algunos de los cuales han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por temor a redadas.

Durante el fin de semana pasado en Lakewood se realizó un operativo de ICE donde la esposa de un hombre detenido aseguró haber visto a agentes federales perseguir a su marido y forzar la entrada al apartamento familiar. Según la Policía de Lakewood, el incidente incluyó un choque con vehículos federales y la posterior detención del sospechoso.

También se han realizado redadas en Aurora vinculadas a la búsqueda de presuntos miembros del Tren de Aragua, cuestionadas por autoridades locales y defensores civiles.

Además, el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra el mandato federal que permite operaciones de ICE en aulas.