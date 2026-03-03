Arrestan a un hombre con supuesto arsenal cerca a la reunión electoral de fiscal de Texas

Una persona durante mientras vota en las pasadas elecciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre con un supuesto arsenal en su vehículo fue detenido este martes en las afueras de un hotel en Dallas (Texas), donde el fiscal general del estado, Ken Paxton, esperará los resultados de las elecciones primarias, en las que busca ser elegido como el candidato republicano para un puesto en el Senado estadounidense.

Detalles de la detención y hallazgos policiales

La policía de Dallas dijo en un comunicado que fueron alertados de la presencia de un "individuo sospechoso" en el hotel y que el hombre se dio a la fuga.

El sospechoso fue detenido por una infracción de tránsito. Durante la inspección del vehículo, que no tenía la matrícula correcta, los agentes recuperaron armas y municiones, según la portavoz, Melinda Gutiérrez, citada por The New York Times.

El hombre llevaba una mascarilla de camuflaje, gafas de sol, sombrero y guantes, y pidió usar el baño del hotel, argumentando que era un conductor de Uber, según dijo un miembro de la campaña de Paxton al medio.

Las elecciones primarias que se llevan a cabo este martes en Texas han acaparado la atención nacional, a modo de barómetro sobre el sentimiento de los ciudadanos en un ambiente político ultra-polarizado.

Contexto político y seguridad en Texas

El actual senador republicano John Cornyn busca ser reelegido por un cuarto mandato, frente a una agresiva campaña para quitarle la curul por parte de Paxton, ninguno de los dos ha recibido el espaldarazo del presidente estadounidense, Donald Trump.

La contienda demócrata enfrenta a la congresista Jasmine Crockett, popular por su discurso informal y confrontativo, frente a James Talarico, legislador estatal y seminarista que intenta incluir a los votantes más moderados.

La seguridad se ha reforzado en Texas tras el tiroteo ocurrido el domingo pasado en un bar en Austin, que se saldó con la muerte de cinco personas, incluida el asesino.

Las autoridades federales, incluyendo el FBI, están investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo.