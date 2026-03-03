Un juez en Texas ordena que los centros de votación cierren más tarde

Imagen de las elecciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez en Dallas (Texas) emitió una orden para permitir que los centros de votación cierren dos horas más tarde en ese condado, ante las denuncias de confusión entre los ciudadanos sobre dónde podían ejercer su derecho.

El juez del condado Clay Jenkins aclaró que esta medida solo aplica para los votantes que participen en las primarias demócratas, ya que los republicanos no presentaron un recurso similar, según escribió en su cuenta de la plataforma X.

Reacciones políticas y contexto electoral

Cerca del 90 % de los ciudadanos del condado de Dallas, donde hay más de un millón de votantes registrados, tuvieron que cambiar su lugar de votación tras la entrada en vigor de una nueva norma que obliga a los electores a emitir su voto únicamente en el centro asignado a su propio precinto, según indicó Jenkins a medios locales.

En un comunicado, el partido Demócrata de Texas achacó la confusión al oficialismo: "Esta mala gestión recae directamente sobre los hombros de todos los funcionarios del Partido Republicano que se negaron a trabajar en primarias conjuntas y, en cambio, promovieron teorías conspirativas sobre las elecciones".

Las primarias de este martes en Texas, Arkansas y Carolina del Norte son los primeros comicios de 2026, un año donde en Noviembre se renueva el legislativo en unas elecciones que será decisivas para dar rienda suelta o frenar la agenda del presidente Donald Trump.