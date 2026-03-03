Un juez mantiene el peaje de Nueva York que la Administración de Trump intentó bloquear

Peaje de Manhattan redujo el tráfico 13%, pero él ordena eliminarlo. ( EFE )

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener el peaje para entrar en el centro de Manhattan, en Nueva York que la Administración de Donald Trump intentó bloquear.

El juez federal Lewis Liman, de la corte de Distrito de Manhattan, falló a favor del estado de Nueva York y rechazó los esfuerzos del Gobierno de Trump por acabar con esta política que busca reducir la congestión y la contaminación y mejorar el flujo del tráfico.

Los autos deben pagar una tarifa de 9 dólares, que, en el caso de los camiones, asciende a 21,60 dólares. Durante la noche, cuando se reduce el tráfico, a los conductores se les cobra 2.25.

La medida, que entró en vigor en enero del año pasado, también busca recaudar 15,000 millones de dólares para la Autoridad Metropolitana de Transportes (MTA) de la ciudad.

Reacciones a la decisión del juez

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, abiertamente defensora de esta medida, llevaba tiempo enfrentada con la Casa Blanca, que alegaba que este peaje afectaría negativamente a la economía de la ciudad.

Hace unos meses, el mismo juez otorgó una protección temporal a este y otros peajes del estado, amenazados por el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Trump celebró entonces el intento de bloqueo de estas tarifas asegurando que había "salvado" a Nueva York.

"Una vez más el estado de Nueva York ha prevalecido sobre todos los ataques lanzados por la Administración de Donald Trump contra el peaje por congestión", declaró Hochul en un video publicado en sus redes sociales.

La gobernadora celebró que el juez determinara que se había producido una "violación" de la legislación y que el Gobierno de EE. UU. actuó de manera "arbitraria y caprichosa".

"La tarificación por congestión es legal, está funcionando y vamos a seguir defendiéndola de los ataques ilegales del gobierno federal", escribió X la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras conocer la noticia.

Argumentos del gobierno federal

El secretario de Transportes, que aún no ha emitido ninguna reacción, alegó, cuando ordenó el bloqueo, que el peaje perjudicaría a pequeños negocios de Nueva York que dependen de clientes de Nueva Jersey y Connecticut e impide el flujo de comercio que entra a la ciudad mediante el aumento de costes para los camiones, lo que puede hacer que los bienes sean "más caros".