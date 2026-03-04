Fiscalía absuelve a 15 madres que protestaron contra redadas migratorias en Chicago

La fiscalía del condado de Cook, donde se asienta Chicago, desestimó este miércoles los cargos presentados contra 15 madres que protagonizaron un acto de desobediencia civil contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el suburbio de Broadview.

Durante una breve comparecencia ante el tribunal en un juzgado del suburbio de Maywood, la fiscalía alegó circunstancias atenuantes al desestimar los casos de delitos menores, según informó el abogado de las mujeres, Nick Albukerk.

"Todos los casos desestimados eran de personas que ejercían su derecho a protestar pacíficamente", dijo el abogado, quien destacó la resolución de la fiscalía.

"Su trabajo no es solo procesar a ciegas, sino hacer lo correcto", declaró.

Detalles de la protesta y su contexto

En un comunicado, la fiscalía estatal del condado de Cook afirmó que apoya el derecho de las personas a protestar pacíficamente y está "comprometida a ejercer la discreción procesal para garantizar resultados justos en cada etapa de un proceso penal ".

La protesta ocurrió en la mañana del 7 de noviembre pasado, cuando las mujeres, en su mayoría madres de los suburbios de Oak Park y River Forest, cerca de Chicago, saltaron una barrera de concreto, se sentaron en medio de la calle y se tomaron de la mano.

El lugar de la protesta fue un centro de procesamiento de ICE ubicado en el suburbio de Broadview, a unos 19 kilómetros al oeste del centro de Chicago, que se convirtió en un foco de resistencia a las agresivas medidas de control migratorio de la Administración Trump durante la polémica operación 'Midway Blitz'.

Hubo violentos enfrentamientos en ese lugar entre manifestantes y agentes federales que usaron gas lacrimógeno contra la multitud, hasta que intervinieron la Policía Estatal de Illinois, la oficina del alguacil del Condado de Cook y el Departamento de Policía de Broadview, para delimitar un lugar donde se podía protestar libremente.

Durante octubre y noviembre, las autoridades locales arrestaron a más de 100 personas frente a las instalaciones de inmigración, la mayoría por delitos menores.

La mayoría de los casos siguen pendientes, incluyendo un profesor de la Universidad de Chicago acusado de escupir a un agente, pero los fiscales también han desestimado los cargos contra otro grupo de 19 manifestantes.

Albukerk, el abogado de las madres cuyos casos fueron desestimados, señaló que estos casos no involucraban ninguna acusación de violencia ni resistencia.