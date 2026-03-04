Base de la CIA en Arabia Saudí fue alcanzada por ataque iraní con drones

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 13 de abril de 2016 muestra el sello de la CIA en su sede en Langley, Virginia. ( AP )

Los ataques con drones ejecutados por Irán en Arabia Saudí el lunes golpearon la base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad, de acuerdo con The Washington Post.

En un reportaje, el medio estadounidense indicó que fuentes anónimas y familiarizadas con los alcances del ataque señalaron que la sede de la CIA fue alcanzada sin que ninguno de sus miembros estacionados en el reino Saudí fueran heridos.

Una alerta interna del Departamento de Estado, obtenida por el diario, indicó que el ataque con drones derrumbó parte del techo de la Embajada y llenó de humo el interior.

El aviso indicó que la embajada sufrió daños estructurales y que el personal continúa refugiado en el lugar.

Descartan "perturbación"

Diversos exagentes de la CIA que fueron consultados por medios locales aseguraron que aunque la destrucción de su base puede ser considerada como una "perturbación", existen alternativas para seguir operativos.

El ataque, ejecutado tres días después de que Estados Unidos golpeara a Teherán con denominada misión 'Furia Épica', fue confirmado por la Embajada estadounidense y previamente por el Gobierno saudí.

Por su parte, El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) dijo que había iniciado esfuerzos para destruir los "centros políticos estadounidenses" en la región.

Además, la Administración Trump ha advertido de que sus sedes también han sufrido ataques cibernéticos, como parte de las represalias relacionadas con Irán.

En otro ataque hacia objetivos estadounidenses en la región, Irán logró impactar un estacionamiento cercano de la embajada estadounidense de Dubái, hecho que fue confirmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.