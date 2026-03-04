×
Primarias demócratas
El cantante Bobby Pulido gana las primarias en Texas y será candidato demócrata al Congreso

Se enfrentará en noviembre a la congresista Mónica De La Cruz, una republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15

    Expandir imagen
    El cantante Bobby Pulido gana las primarias en Texas y será candidato demócrata al Congreso
    Bobby Pulido cambia el escenario por el congreso. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante y ganador del Grammy Bobby Pulido ganó este martes las elecciones internas primarias del partido demócrata en Texas y será candidato a los comicios de medio término, según proyecciones de los principales medios estadounidenses.

    Pulido, un referente de la música tejana, originario del sur de Texas, se enfrentará en noviembre a la congresista Mónica De La Cruz, una republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15.

    • Con más del 90 % de los votos escrutados, Pulido obtuvo un 68 % del apoyo, frente a un 32 % de su contrincante, la progresista Ada Cuellar, de acuerdo con la cadena CBS News.

    "Un demócrata conservador" 

    Pulido ha liderado una campaña centrada en traer de vuelta al partido opositor a los latinos moderados y se define a sí mismo como un "demócrata conservador".

    El artista, originario de Edinburg (Texas), aspira a representar un distrito que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81 % hispana.

    A nivel nacional, los latinos muestran un creciente descontento con la gestión del actual gobierno. Un 70 % de los hispanos desaprueba la manera en que Donald Trump ejerce la presidencia, según una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada en noviembre. p

