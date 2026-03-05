Una dominicana liderará la agencia de educación superior del estado de Nueva York

La dominicana Doris B. González fue nombrada este jueves presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York, donde ha servido como vicepresidenta ejecutiva los tres últimos años.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció hoy la nominación de la funcionaria para el cargo, que deberá ser confirmada por el Senado, pero mientras tanto ejercerá las funciones de liderazgo de manera interina, indica un comunicado.

González, nacida en República Dominicana y que estudió en el sistema público de escuelas de Nueva York, según su biografía, ha supervisado y gestionado administrativamente las operaciones y actividades de la Corporación (HESC, por su sigla en inglés) desde agosto de 2023.

Como parte de ese rol, ha manejado unos 1.000 millones de dólares en ayudas para 30 programas de becas, subvenciones y perdón de préstamos que benefician a casi 300.000 estudiantes al año, incluido el Programa de Asistencia de Matrícula del estado, detalla la nota.

González ha ocupado varios cargos ejecutivos en la administración pública de Nueva York y también tiene amplia experiencia en el sector privado, donde fue ejecutiva en la tecnológica Kyndryl y durante 25 años ocupó cargos de liderazgo en filantropía corporativa en IBM.

"Desde mis primeros puestos, me ha impulsado una profunda convicción en el poder transformador del aprendizaje", dijo la funcionaria, que resaltó la misión de HESC de brindar a los neoyorquinos los recursos financieros que necesitan para cursar estudios superiores.

Aparte de este trabajo, González forma parte de la junta directiva de varias organizaciones sin ánimo de lucro y es mentora en la Iniciativa de Mentoría Latina de la gobernadora en una escuela del barrio de El Bronx.