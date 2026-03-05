Pico de floración de cerezos en Washington llegará entre el 29 de marzo y el 1 de abril

En 1912 el alcalde de Tokio regaló a la ciudad de Washington más de 3,000 cerezos. ( FUENTE EXTERNA )

La floración máxima de los cerezos en Washington llegará entre el 29 de marzo y el 1 de abril próximos, proyectó este jueves el Servicio Nacional de Parques de EE. UU., confirmando las especulaciones sobre la apertura del 70 % de los icónicos 'cherry tree' de la cuenca Tidal, convertidos en símbolo de la ciudad.

El clima podría afectar este pico, afirmó el superintendente de la Esplanada Nacional y Parques Memoriales, Kevin Griess, quien agregó que este invierno en particular ha sido muy frío.

En los últimos años, el cambio climático ha provocado variaciones en el cálculo de la floración, - usualmente de unas dos semanas-, influenciada por las temperaturas extremas.

Según el Servicio Nacional de Parques, en 1990 la apertura total de las flores se produjo tan temprano como el 15 de marzo, debido a una subida inusual en los termómetros, mientras que en 1958 corrientes gélidas atrasaron el pico hasta el 18 de abril.

Meteorólogos y expertos independientes han pronosticado que la floración máxima de los cerezos en Washington se producirá entre el 3 y el 7 de abril, una semana más tarde que en el 2025.

Cronología y significado del Festival Nacional de los Cerezos

La floración coincide con el Festival Nacional de los Cerezos en Flor, que atrae cada año a miles de visitantes a la capital estadounidense, vestida de rosa para recibir la primavera. Este 2026 la cita tendrá lugar del 20 de marzo al 12 de abril.

Más que dar la bienvenida a una nueva temporada, el evento "trae una renovada sensación de alegría y vitalidad a toda nuestra región", dijo hoy el presidente de la junta directiva de la cita, David Moran.

El festival sirve para conmemorar la llegada de los cerezos a la capital estadounidense en 1912, cuando el entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki, regaló unos 3.000 ejemplares a la capital para celebrar y honrar la unión de ambas ciudades.

Este año, Japón donará 250 cerezos adicionales a Washington con motivo de los festejos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, por celebrarse el próximo 4 de julio.

La temporada de floración de estas flores es una de las más concurridas para el metro capitalino, que el 29 de marzo de 2025 alcanzó uno de sus récords con más de 710,000 viajes, en el segundo sábado de más afluencia en la historia de ese medio de transporte en la ciudad.

Para el 2026, como ya se ha hecho usual, un tren y varios autobuses serán decorados con la temática de los cerezos, en colores azul brillante, rosa, fucsia y blanco durante fines de marzo y abril.