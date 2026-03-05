Senador y asambleísta de Nueva York reconocen al cónsul dominicano Jesús Vásquez Martínez

El asambleísta George Álvarez, el cónsul Jesús Vásquez y el senador estatal Luis Sepúlveda. ( FUENTE EXTERNA )

El senador estatal Luis Sepúlveda y el asambleísta George Álvarez entregaron un reconocimiento y una Resolución de Independencia al cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, durante un acto celebrado en el Senado estatal.

De acuerdo con los organizadores, el reconocimiento destaca la labor de Vásquez Martínez en favor de la comunidad dominicana en Estados Unidos y su gestión al frente del consulado desde su llegada al cargo en 2024.

Durante la ceremonia, Sepúlveda entregó oficialmente la resolución con motivo de la independencia dominicana y destacó la gestión del diplomático en la promoción cultural y en el fortalecimiento de los servicios dirigidos a la diáspora.

Resaltan labor

Desde su designación como cónsul general en Nueva York, Vásquez Martínez ha impulsado iniciativas orientadas a la promoción cultural, la orientación comunitaria y el acceso a servicios para los dominicanos residentes en esa ciudad, según señalaron los legisladores.

Sepúlveda también se refirió al contexto de la conmemoración de los 182 años de la independencia de la República Dominicana y destacó el papel de la diáspora en el desarrollo económico del país, particularmente a través del envío de remesas.

Al entregar la resolución, el senador expresó: "Usted no solo es honrado por su trabajo y compromiso, sino que representa la proyección de nuestra nación en el exterior, la fortaleza de nuestras raíces y el orgullo de nuestra comunidad".

Por su parte, Álvarez afirmó que el reconocimiento resalta la trayectoria de servicio público del cónsul dominicano y su trabajo con la comunidad en el estado de Nueva York.

Antes de asumir el cargo diplomático, Vásquez Martínez se desempeñó como senador y presidente del Senado en la República Dominicana, además de ministro de Interior y Policía. También fue fundador y primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno.

El acto contó con la participación de líderes comunitarios y miembros de la diáspora dominicana residentes en Nueva York.