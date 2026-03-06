La guerra en Medio Oriente se recrudece con más muertes y territorios bajo fuego

Guerra en Medio Oriente: el ejército israelí afirmó estar llevando a cabo ataques en todo el Líbano contra infraestructura y personal de Hezbolá. ( FUENTE EXTERNA )

Israel bombardeó anoche los suburbios meridionales de Beirut tras emitir órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio, pero lo hizo al menos inicialmente a cuentagotas pese a que se esperaban intensos barridos de ataques.

Unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, aviones cazas israelíes comenzaron a bombardear los barrios periféricos del Dahye, alcanzando cinco objetivos en un lapso de una hora.

Uno de ellos, que habría impactado en la zona de Haret Hreik sin que se haya informado aún de la gravedad de los daños, resonó con fuerza por todo Beirut.

La magnitud de la emitida de ayer provocó atascos kilométricos de vehículos incluso en carreteras secundarias y caminos, al tiempo que se pudieron ver congregaciones de familias en las cunetas más alejadas.

La guerra en cifras 1,300 Es el conteo de víctimas de la guerra entre EE. UU., Israel e Irán. 20,000 Marineros y 15,000 pasajeros bloqueados en el Golfo por la guerra, según la OMI. 30 Son los buques iraníes hundidos por EE. UU. en las últimas horas, declaró el almirante estadounidense, Brad Cooper.

Las alertas afectan hasta a los barrios de Chiyah y Hadath al completo, ambas con población cristiana, pese a que los ataques se suelen concentrar en áreas de mayoría chií donde tiene presencia el grupo de mismo signo Hizbulá.

Desde los ataques iniciados el pasado sábado, se registran 1,300 muertos en total. De esa cifra, 123 fallecidos corresponden al sur y al este del Líbano, así como a las afueras de la capital, Beirut.

Hoteles atacados

Las autoridades de Baréin anunciaron que ataques iraníes alcanzaron ayer dos hoteles y un edificio residencial de la capital, Manama, y causaron daños materiales, pero sin víctimas mortales.

Un caza iraní derribado sobre Teherán

Un avión de combate F-35I de la Fuerza Aérea de Israel derribó un caza iraní Yak-130 de fabricación rusa durante una operación sobre Teherán, según informó el ejército israelí. El incidente constituye el primer caso conocido en el que un F-35 destruye una aeronave tripulada enemiga.

El hecho también marca el regreso del combate aire-aire para Israel después de casi cuatro décadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/imagen-eyal-zamir-673525fb.jpg Eyal Zamir, Jefe del Estado Mayor israelí.

"Continuaremos el desmantelamiento del régimen iraní y de sus capacidades militares. Aún tenemos otras sorpresas reservadas" Eyal Zamir Jefe del Estado Mayor israelí “

Ataques de Irán reducidos

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Cooper adjudicó esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han "destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días" y detalló que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos.

Jerusalén recupera cierta normalidad

En el sexto día de los enfrentamientos, las calles israelíes comenzaron a recuperar cierta normalidad con más comercios abiertos, gimnasios que vuelven a recibir clientes y trabajadores que regresan gradualmente a sus puestos.

"Creo que es una imprudencia, pero el país necesita dinero desesperadamente", dice a EFE Yotam Amshalom, estudiante de Jerusalén.

EE. UU. garantiza suministro a la India

Estados Unidos se comprometió ayer a garantizar el suministro energético de la India tanto a corto como a largo plazo, posicionándose como la alternativa estratégica frente a la inestabilidad en Oriente Medio y las amenazas a las rutas de navegación en el océano Índico.

UE se solidariza con países del Golfo

Los ministros de exteriores de la Unión Europea (UE) expresaron solidaridad a sus homólogos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en una reunión por videoconferencia en la que juntos condenaron y pidieron detener los ataques "injustificables" de Irán.

La UE y el CCG instaron a que Teherán ponga fin "inmediatamente" a unos ataques que "amenazan la seguridad regional y mundial".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/imagen-19503685-d350aa11.jpg Donald Trump, Presidente de EE. UU.

"El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy Rodríguez en Venezuela" Donald Trump Presidente de EE. UU. “

Trump y su papel en una posguerra

Trump insistió en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán y estimó que el hijo de Jameneí, considerado candidato a sucederlo, no es aceptable.

"El hijo de Jameneí es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela.

Rechaza propuesta para recortar poderes de Trump La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó ayer una iniciativa bipartidista para limitar la autoridad del presidente Donald Trump para declarar la guerra contra Irán sin buscar la aprobación del Congreso. Los legisladores votaron en contra de una resolución del republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna que habría exigido a Trump obtener la autorización del Congreso antes de continuar las operaciones militares contra Teherán. La medida fracasó por 219 votos en contra y 212 a favor, un día después de que el Senado rechazara un texto similar. El resultado subrayó la reticencia del Congreso, en especial entre los republicanos, a enfrentarse a la Casa Blanca en los primeros días del conflicto. Incluso si la medida se hubiera aprobado en ambas cámaras, se esperaba que Trump la vetara. En ese caso volvería al Congreso, donde necesitaría de una mayoría de dos tercios para ser aceptada, un umbral casi imposible de alcanzar con la composición actual.

