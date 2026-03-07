Donald Trump: "Cuba está en sus últimos momentos de vida... No tienen dinero, no tienen petróleo"

Fotografía de archivo de combo de dos fotografías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), y el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/ Maxim Shetov / POOL

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que Cuba "vive sus últimos momentos", durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Doral (Florida), a la que invitó a una docena de líderes afines para abordar la lucha contra los cárteles en el continente.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", declaró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Trump mencionó asimismo que el gobierno comunista de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y él mismo, sin dar más detalles.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.