×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cierre del DHS
Cierre del DHS

Aeropuerto de Puerto Rico también reporta demoras por cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Las autoridades del aeropuerto piden a los viajeros llegar con al menos cuatro horas antes de su vuelo para evitar contratiempos

    Expandir imagen
    Aeropuerto de Puerto Rico también reporta demoras por cierre del Departamento de Seguridad Nacional
    El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (FUENTE EXTERNA)

    El Aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico solicitó este lunes a los pasajeros que lleguen con al menos cuatro horas de antelación a la salida de sus vuelos, ante la escasez "temporal" de personal y el aumento en el tiempo de espera en los controles de seguridad.

    • El descenso de trabajadores se debe al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que supervisa a la TSA.

    "Debido a una escasez temporal de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se están registrando tiempos de espera más extensos de lo habitual en los puntos de inspección de seguridad del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)", advirtió el aeropuerto principal de Puerto Rico en sus redes sociales.

    RELACIONADAS

    "Algunos pasajeros han experimentado demoras significativas en las filas, por lo que recomendamos llegar al aeropuerto con al menos 4 horas de anticipación a la hora programada de su vuelo para completar el proceso de inspección de seguridad con suficiente tiempo", añadió el comunicado.

    Pide comprensión 

    Por último, la principal terminal aérea del archipiélago agradeció la cooperación y comprensión de todos los viajeros que utilicen sus instalaciones por los "inconvenientes" que pueda causar esta situación.

    "Nuestro personal se mantiene colaborando con la TSA para facilitar el flujo de pasajeros y orientar a los viajeros dentro de la terminal", concluyó el documento.

    Por su parte, Aerostar recordó que para obtener información actualizada sobre los vuelos programados, los pasajeros deben contactar directamente con sus aerolíneas. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 