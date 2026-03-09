EE. UU. designa como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Sudán
El Departamento de Estado los acusa de dificultar la resolución del conflicto en ese país africano
El Gobierno de Estados Unidos designó este lunes como organización terrorista a la facción de los Hermanos Musulmanes en Sudán, acusados de dificultar la resolución del conflicto en ese país africano y mantener vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria y el Gobierno de Irán.
"Hoy, el Departamento de Estado designó a los Hermanos Musulmanes sudaneses como Terrorista Global Especialmente Designado y tiene previsto designar al grupo como Organización Terrorista Extranjera, con efecto a partir del 16 de marzo de 2026", precisó la agencia estadounidense en un comunicado.
La decisión se produce después de que Washington designara como terroristas a los Hermanos Musulmanes de Egipto, Jordania y Líbano, y en medio de la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra la República Islámica, en la que ya han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, cientos de personas y al menos siete militares estadounidenses.
Las acusaciones
Según el Departamento de Estado, los Hermanos Musulmanes sudaneses ejercen "una violencia sin restricciones contra civiles para socavar los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto en Sudán y promover su ideología islamista violenta".
También culpa a esa facción de realizar "ejecuciones masivas de civiles" y recibir entrenamiento y apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán, al que Washington acusa de financiar y dirigir "actividades malignas a escala global" como "principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo".
"Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para privar al régimen iraní y a las facciones de los Hermanos Musulmanes de los recursos necesarios para participar en actos de terrorismo o apoyar este tipo de actividades", concluye el comunicado.
La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellas.
Las sanciones a estas ramas de los Hermanos Musulmanes se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto en noviembre que ordenaba a su Gobierno catalogar como terrorista a ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamás, considerado organización terrorista por Washington.
- La brigada al-Baraa Bin Malik de los Hermanos Musulmanes de Sudán fue designada por EE.UU. en septiembre pasado por su papel en la guerra en la nación africana.