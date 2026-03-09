CBP reporta caída histórica de cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos

Dos personas intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos en una foto de archivo/ ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informaron que los cruces irregulares en la frontera sur han registrado una reducción significativa en los últimos meses, en medio de la nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Durante una sesión informativa ofrecida a periodistas internacionales como parte de un programa de cobertura sobre inmigración, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) -del que se omitió su nombre- explicó que en lo que va del año fiscal 2026, que inició el pasado 1 de octubre, se han detenido más de 44,000 personas.

La cifra representa una reducción cercana al 77 % en comparación con el mismo período del año fiscal 2025, cuando se registraron más de 194,000 detenciones.

Caída histórica en detenciones

El mismo agente señaló que el contraste es aún mayor si se compara con el año fiscal 2024, cuando las autoridades reportaron más de 1.5 millones de arrestos de migrantes en la frontera sur.

Según los datos presentados, el año fiscal 2025 registró el menor número de detenciones en la frontera en 55 años, lo que las autoridades consideran uno de los efectos de las nuevas medidas de control migratorio.

Los oficiales señalaron que las cifras reflejan el impacto de las acciones adoptadas para reforzar la vigilancia fronteriza.

"Hemos logrado una reducción dramática en los cruces irregulares. Hoy tenemos una de las fronteras más seguras de las últimas décadas", indicó uno de los agentes durante la sesión informativa.

Tecnología y mayor vigilancia

Las autoridades estadounidenses atribuyen los resultados a una combinación de más personal, tecnología de vigilancia y expansión de infraestructura fronteriza, incluyendo nuevas barreras y sistemas de monitoreo.

Entre las herramientas utilizadas figuran sensores terrestres, drones, cámaras de vigilancia, unidades caninas y patrullajes en terrenos que incluyen desiertos, montañas y zonas urbanas.

Además, los agentes operan 33 puntos de inspección en la frontera sur, junto a puestos tácticos temporales que se instalan en rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y narcotráfico.

"Estados Unidos ha logrado su mayor seguridad fronteriza en su historia. CBP pone la seguridad de los estadounidenses primero con aceleración de la construcción del muro fronterizo y herramientas avanzadas para impedir los cruces clandestinos", señaló otro oficial del CBP.

Combate a redes criminales

Los datos oficiales también indican que durante el actual año fiscal se han realizado más de 2,700 arrestos de personas con antecedentes penales, incluyendo casos de homicidio y delitos sexuales.

Asimismo, las autoridades reportaron incautaciones de más de 26 mil libras de narcóticos, además de armas de fuego, vehículos y embarcaciones utilizadas para actividades ilícitas.

Según un agente de CBP, las operaciones continúan enfocadas en detectar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales que operan en la frontera.

Las autoridades también señalaron que la vigilancia fronteriza se realiza las 24 horas del día y los siete días de la semana, en condiciones geográficas que incluyen desiertos, ríos, montañas y zonas urbanas.

Los agentes reciben entrenamiento especializado para operar en estos entornos y responder a diferentes tipos de amenazas.

De acuerdo con la información presentada, la Patrulla Fronteriza mantiene operaciones en 20 sectores a lo largo del país, incluyendo nueve sectores en la frontera suroeste con México y otros en la frontera norte con Canadá, además de zonas costeras estratégicas.

Un agente explicó que la estrategia actual busca concentrar recursos en la detección temprana de actividades ilícitas, lo que permite interceptar a traficantes de personas, narcóticos o armas antes de que logren ingresar al interior del país.