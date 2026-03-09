Muere profesor de secundaria en EE. UU. después de que broma de sus estudiantes saliera mal

Flores fuera del plantel educativo donde ejercía el profesor Jason Hughes. ( FUENTE EXTERNA )

Un profesor de secundaria murió atropellado por un estudiante que huía después de gastarle una broma en su residencia en el estado de Georgia, EE. UU., donde el estudiante fue acusado de homicidio.

¿Cómo ocurrió el accidente fatal en Georgia?

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda con la intención de sorprender a cinco estudiantes que estaban lanzando papel sobre los árboles de su vivienda, una broma que, según contó su esposa -profesora en el mismo instituto- al diario The New York Times, el hombre esperaba para poder sorprender a sus alumnos.

Cuando los estudiantes escucharon a Hughes, se subieron a dos vehículos para huir del lugar, pero uno de ellos atropelló accidentalmente al profesor, después de que este se resbalara y cayera sobre la vía.

Aunque se bajaron del vehículo para socorrerlo, el profesor acabó siendo declarado muerto de camino al hospital de la localidad de Gainesville, donde tuvo lugar el suceso.

Reacciones familiares y acciones legales

El conductor, de 18 años, fue acusado de homicidio vehicular por la Policía, aunque la mujer de Hughes aseguró que quiere que retiren los cargos.

"Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", dijo al citado medio.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Los miembros de la comunidad han instalado un monumento frente a la escuela donde Hughes impartió clases.