EE. UU. cae a su peor nivel en libertad de prensa bajo Trump, según Índice Chapultepec de SIP

Estados Unidos registró en 2025 un "deterioro significativo" de la libertad de prensa durante el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa divulgado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que documenta 170 agresiones contra periodistas en el país.

El informe señala que la nación descendió de la categoría de 'Baja restricción' a la de naciones 'En restricción', al caer de la cuarta a la undécima posición del ránking regional.

Estados Unidos obtuvo 45.87 puntos de un máximo de 100, su nivel más bajo desde la creación del índice, lo que representa una pérdida de 22.65 puntos respecto a la medición anterior.

La peor calificación del país se registró en cuanto 'Ciudadanía informada y libre de expresarse', donde alcanzó 12 puntos de 30 posibles.

Según el reporte, los jueces identificaron una respuesta deficiente del Estado frente a la desinformación, así como acciones gubernamentales orientadas a limitar la libre expresión y el acceso a la información.

Sobre la 'Actuación del Estado contra la violencia contra medios y periodistas', el país obtuvo 17.54 puntos de 40, mientras que en 'Control de medios y periodismo' registró 16.33 puntos de 30, siendo esta la única categoría en la que superó el nivel medio.

El informe destaca que, aunque el ejercicio del periodismo continúa protegido por la Constitución y las leyes, durante el último año se registraron medidas que redujeron algunas protecciones a la prensa, como la revocación de la 'Regla Garland', que prohibía el uso de medidas legales para obligar a periodistas a revelar información relacionada con filtraciones.

Reportan agresiones

También se reportaron agresiones contra periodistas durante coberturas de operativos migratorios, lo que ha generado críticas sobre las garantías periodísticas.

El documento también señala estigmatización contra espacios de periodismo crítico por parte del presidente Trump y voceros de su Administración, así como decisiones gubernamentales que incluyeron el fin del financiamiento de espacios en medios de servicio público y el cierre de oficinas destinadas a promover la diversidad.

Entre los hechos destacados figura además el despido de más de 500 empleados de Voice of America, resultado de una orden ejecutiva emitida en marzo de 2025, situación que según el informe generó riesgos de deportación para algunos de los periodistas afectados.

El informe abarca el periodo de medición del 2 de noviembre de 202 al 1 de noviembre de 2025.