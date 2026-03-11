×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
complot Irán drones California
complot Irán drones California

Trump dice que EE. UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California

El presidente Trump anunció que su Gobierno evalúa un posible ataque de Irán con drones lanzados desde el mar

    Expandir imagen
    Trump dice que EE. UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California
    El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige a los medios de comunicación antes de salir de la Casa Blanca, Washington, D.C., EE. UU., 11 de marzo de 2026. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

    Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

    • El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.
    RELACIONADAS

    Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

    Alerta de FBI sobre posible ataque

    El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 