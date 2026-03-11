×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

Trump dice que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugiere que continuará la ofensiva

Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha "desaparecido"

    Trump dice que la guerra contra Irán está ganada pero sugiere que continuará la ofensiva
    El presidente de EE. UU., Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

    "La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

    Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky.

    Detalles confirmados de los ataques y respuestas militares

    Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha "desaparecido" y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

    Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

    • Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas. 
