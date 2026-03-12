×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
gira libro Kamala Harris
gira libro Kamala Harris

Kamala Harris cancela la gira por California de presentación de su libro de memorias

El libro, titulado '107 días' y publicado el pasado 23 de septiembre, relata su experiencia en la campaña presidencial más corta en la historia moderna de Estados Unidos

    Expandir imagen
    Kamala Harris cancela la gira por California de presentación de su libro de memorias
    La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. (FUENTE EXTERNA)

    La exvicepresidenta estadounidense y excandidata presidencial demócrata Kamala Harris canceló la gira de presentación de su libro programada para el próximo abril en California, su estado natal, según informó el medio California Post.

    La plataforma Ticketmaster suspendió esta semana la emisión de boletos para los eventos y procedió al reembolso de las entradas adquiridas, alegando un "conflicto de programación" en la agenda de la exvicepresidenta.

    • Las comparecencias de Harris estaban previstas para el 4 de abril en Sacramento, el 6 de abril en San Diego y el 10 de abril en Anaheim, como parte de la promoción de sus recientes memorias.
    RELACIONADAS

    Detalles sobre el libro '107 días'

    El libro, titulado '107 días' y publicado el pasado 23 de septiembre, relata su experiencia en la campaña presidencial más corta en la historia moderna de Estados Unidos, tras asumir la candidatura demócrata debido a la renuncia del entonces presidente Joe Biden.

    Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos (2021–2025), asumió la candidatura presidencial del Partido Demócrata en plena campaña electoral, luego de que Biden se retirara tras las crecientes dudas sobre su estado de salud, pero fue derrotada por Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 