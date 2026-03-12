Kamala Harris cancela la gira por California de presentación de su libro de memorias

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ( FUENTE EXTERNA )

La exvicepresidenta estadounidense y excandidata presidencial demócrata Kamala Harris canceló la gira de presentación de su libro programada para el próximo abril en California, su estado natal, según informó el medio California Post.

La plataforma Ticketmaster suspendió esta semana la emisión de boletos para los eventos y procedió al reembolso de las entradas adquiridas, alegando un "conflicto de programación" en la agenda de la exvicepresidenta.

Las comparecencias de Harris estaban previstas para el 4 de abril en Sacramento, el 6 de abril en San Diego y el 10 de abril en Anaheim, como parte de la promoción de sus recientes memorias.

Detalles sobre el libro '107 días'

El libro, titulado '107 días' y publicado el pasado 23 de septiembre, relata su experiencia en la campaña presidencial más corta en la historia moderna de Estados Unidos, tras asumir la candidatura demócrata debido a la renuncia del entonces presidente Joe Biden.

Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos (2021–2025), asumió la candidatura presidencial del Partido Demócrata en plena campaña electoral, luego de que Biden se retirara tras las crecientes dudas sobre su estado de salud, pero fue derrotada por Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.