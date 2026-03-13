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Mal olor en el centro de control obliga a detener tráfico en los aeropuertos de Washington

La Administración Federal de Aviación levantó las restricciones tras cuatro horas, aunque los retrasos persisten en los aeropuertos de la capital

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    Mal olor en el centro de control obliga a detener tráfico en los aeropuertos de Washington
    ARCHIVO – La torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington al atardecer, el sábado 1 de febrero de 2025, en Arlington, Virginia. (FUENTE EXTERNA)

    Un fuerte olor a productos químicos en el centro de control obligó este viernes a detener por unas horas el tráfico aéreo en los tres aeropuertos que dan cobertura a la ciudad de Washington provocando numerosos retrasos.

    Sobre las 17:00 hora local se frenó el tráfico aéreo en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, en el aeropuerto internacional Dulles y en el aeropuerto internacional de Baltimore, que dan cobertura a la capital estadounidense. También se vio afectado el aeropuerto internacional de Richmond, en el estado de Virginia.

    • Cuatro horas después, la Administración Federal de Aviación (FAA), levantó las restricciones lo que permitió retomar lentamente el tráfico aéreo aunque con muchos retrasos.

    Esta interrupción fue provocada por un fuerte olor químico dentro del centro de control Potomac, en Virginia, que centraliza a varios controladores aéreos de la zona.

    Acciones oficiales y seguridad en el centro de control

    Las autoridades atribuyeron el mal olor a una placa de circuito que se sobrecalentó y fue reemplazada.

    "La suspensión de operaciones en tierra ha finalizado y se han reanudado", indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy en sus redes sociales.

    Los bomberos confirmaron que no hay peligro para los controladores de tráfico aéreo, quienes pudieron regresar a sus puestos de trabajo, agregó Duffy.

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