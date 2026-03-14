El alcalde de Nueva York crea una oficina para asuntos de la comunidad LGTBQIA+

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación mediante orden ejecutiva de la Oficina de Asuntos LGTBQIA+. ( EFE/ARCHIVO )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes la creación mediante orden ejecutiva de la Oficina de Asuntos LGTBQIA+ , y nombró para dirigirla a Taylor Brown, la primera mujer trans al frente de una agencia en la historia de esta ciudad.

"Este es un día esperado por mucho tiempo. Fueron necesarios años de activismo por parte de líderes comunitarios que reconocieron la frecuencia con la que los neoyorquinos queer quedan desamparados al intentar acceder a los servicios sociales de nuestra ciudad", dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

Recordó además que esos líderes se organizaron y exigieron cambios, inspirados en el legado de innumerables referentes que les precedieron como Marsha P. Johnson o Sylvia Rivera, quienes fundaron Star House, "un lugar donde los neoyorquinos trans podían sentirse seguros y cómodos en la ciudad que hoy les pertenece".

Destacó que desde la fundación en 2008 del Centro Comunitario del Orgullo, en Brooklyn, donde firmó la orden ejecutiva, el espacio se ha convertido en un lugar que proporciona atención médica y vivienda, al tiempo que ofrece a los neoyorquinos queer un lugar para aprender, encontrar compañía y construir comunidad en los cinco condados.

"Esta es la historia del Nueva York queer, una historia de adversidad superada, de solidaridad demostrada, de resiliencia e ingenio frente a enormes obstáculos", señaló, y recordó también que esta ciudad alberga al mayor número de personas queer en EE.UU.

Finalmente, agregó, el Ayuntamiento creó una oficina dedicada a proteger su salud, seguridad y dignidad, obteniendo como respuesta aplausos y vítores de entusiastas miembros de la comunidad LGTBQIA+.

Taylor, que llega al cargo tras desempeñarse como fiscal general adjunta de la Oficina de Derechos Civiles de la Fiscalía General del Estado, supervisará las iniciativas municipales que afectan a esta comunidad, promoverá medidas contra la discriminación y reforzará la protección de los espacios de refugio para las personas LGTBQIA+.

También trabajó antes en la oficina nacional del Proyecto LGTBQIA+ y VIH de la Unión de Libertades Civiles y en Lambda Legal Defense and Educational Fund.

"Nueva York me lo ha dado todo: atención médica que me ha salvado la vida, educación, un hogar, una carrera, mi familia elegida y una vida con propósito. Me enorgullece servir a esta ciudad como la primera directora de la Oficina del Alcalde para Asuntos LGBTQIA+", dijo.

Financiación federal

El Proyecto de Unidad de la ciudad, que también atiende las necesidades de la comunidad LGTBQIA+ de Nueva York, se integrará a la nueva oficina, cuya creación ocurre en momentos en que la Administración del presidente Donald Trump ha advertido a los hospitales de que retirará su financiación federal si brindan servicios de reafirmación de género a menores.

Nueva York ha sido tradicionalmente un refugio para la comunidad LGTBQIA+ y para familias de otras partes de Estados Unidos que buscan este tipo de atención para sus hijos.

No obstante, el pasado febrero el hospital NYU Langone, uno de los principales proveedores de atención de afirmación de género, informó que dejaría de ofrecer ese servicio debido al "entorno regulatorio actual".

En respuesta, la Fiscalía General del estado envió una carta al hospital la pasada semana ordenando reanudar el programa y advirtiendo que la suspensión podría constituir una violación de las leyes antidiscriminación de Nueva York.