×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Protestas propalestinas
Protestas propalestinas

Liberada mujer de Nueva Jersey que estuvo en protestas propalestinas tras un año recluida

Leqaa Kordia, de 33 años, salió de la instalación Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas

    Expandir imagen
    Liberada mujer de Nueva Jersey que estuvo en protestas propalestinas tras un año recluida
    Leqaa Kordia, de 33 años. (FUENTE EXTERNA)

    Una mujer de Nueva Jersey que participó en manifestaciones propalestinas en la Universidad de Columbia (Nueva York) en 2024 fue liberada este lunes de un centro de detención federal en Texas, donde había estado recluida durante más de un año sin haber sido acusada de ningún delito, recoge hoy The New York Times.

    Leqaa Kordia, de 33 años, salió de la instalación Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas, aproximadamente un mes después de que denunciara haber sido atada a una cama de hospital tras sufrir una convulsión.

    Kordia describió las condiciones en el centro como "insalubres e inhumanas", y denunció falta de higiene y atención médica inadecuada, agrega el Times.

    Acciones legales y contexto de la detención

    El viernes pasado, la mujer compareció ante un juez de inmigración, quien ordenó su liberación bajo una fianza de 100,000 dólares.

    Aunque el juez ya dictó su libertad anteriormente, abogados del gobierno federal apelaron esas decisiones previas, lo que obligó a Kordia a permanecer detenida.

    • Agentes de inmigración arrestaron el año pasado a la estudiante tras la detención de Mahmoud Khalil, uno de los líderes de esas manifestaciones, por permanecer en EE. UU. de forma irregular luego de que su visado fuera cancelado el 26 de enero de 2022, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    Organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años la mala situación en algunos centros de detención federal, señalando problemas relacionados con la higiene, el acceso a atención médica y el trato a los capturados.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 