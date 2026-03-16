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Susie Wiles
Susie Wiles

La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, diagnosticada con cáncer de mama

Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento

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    La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, diagnosticada con cáncer de mama
    Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, fue diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento "de inmediato", anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/AL DRAGO / POOL ARCHIVO)

    La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer de mama y se someterá a tratamiento "de inmediato", anunció este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Según el mandatario, Wiles continuará desempeñando su labor en la Casa Blanca, donde "pasará prácticamente todo su tiempo" mientras recibe el tratamiento.

    "Susie Wiles es una jefa de gabinete excepcional, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, lamentablemente, le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido afrontar este desafío de inmediato", informó el presidente en su cuenta de Truth Social.

    • "Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que realiza tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella", explicó.

    Asesora de Trump

    Trump describió a Wiles como una de sus asesoras "más cercanas e importantes, tenaz y profundamente comprometida con el servicio al pueblo estadounidense".

    "¡Pronto estará mejor que nunca! Melania y yo la apoyamos en todo momento y esperamos trabajar con ella en los muchos proyectos importantes y maravillosos", escribió.

    Susie Wiles es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, responsable de organizar el funcionamiento diario de la Presidencia, y Trump suele describirla como "la mujer más poderosa del mundo". 

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